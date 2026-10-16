Nación repartió $33.000 millones en ATN y 7.000 millones son para Catamarca

El Gobierno nacional intensificó durante septiembre la distribución de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a siete provincias, en un contexto en el que necesita reunir respaldo político para avanzar con el Presupuesto y otras iniciativas parlamentarias. La asignación de estos recursos coincidió con las negociaciones legislativas y con la búsqueda de apoyo de diputados y senadores vinculados a gobernadores con los que la administración nacional mantiene relaciones fluidas.

Después de un agosto sin transferencias por este concepto, situación que también se había registrado en mayo y junio, durante septiembre se distribuyeron $33.000 millones en ATN. Ese monto representó el 17,9% del total entregado durante los primeros nueve meses del año, de acuerdo con la información consignada por BAE Negocios.

El reparto alcanzó a siete jurisdicciones y mostró una concentración de recursos en provincias cuyos mandatarios tienen interlocución con la Casa Rosada. Catamarca y Salta recibieron los montos más elevados del mes, seguidas por Corrientes y Misiones. Jujuy, La Pampa y Santa Cruz completaron la nómina de beneficiarias.

La distribución se produjo en un período en el que el Gobierno necesita sostener acuerdos parlamentarios para afrontar distintos debates. Entre ellos se encuentran la ley de Presupuesto, la reforma electoral y la iniciativa sobre Inviolabilidad de la propiedad privada, además de otras propuestas que requieren respaldo legislativo.

Catamarca y Salta, entre las principales beneficiarias

Los $33.000 millones distribuidos en septiembre fueron asignados entre siete provincias, con montos que oscilaron entre los $2.000 millones y los $7.000 millones.

El detalle de las transferencias fue el siguiente:

Catamarca: $7.000 millones.

Salta: $7.000 millones.

Corrientes: $5.000 millones.

Misiones: $5.000 millones.

Jujuy: $3.500 millones.

La Pampa: $3.500 millones.

Santa Cruz: $2.000 millones.

En total, Catamarca y Salta concentraron $14.000 millones, mientras que Corrientes y Misiones sumaron otros $10.000 millones. Los cuatro distritos reunieron así la mayor parte de los recursos distribuidos durante el mes.

La composición del grupo beneficiario también coincidió, en buena medida, con la presencia de gobernadores en encuentros internacionales y con posteriores votaciones parlamentarias. Salvo La Pampa y Misiones, las otras cinco provincias que recibieron ATN en septiembre estuvieron representadas por sus gobernadores en el Argentina Week, realizado en París entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre.

Además, diputados vinculados a los gobernadores Juan Pablo Valdés, Hugo Passalacqua y Carlos Sadir tuvieron un papel decisivo en la sesión del 15 de octubre para evitar la derogación del DNU 70/2023. La coincidencia entre las transferencias y las necesidades de respaldo legislativo forma parte del escenario político en el que se desarrolla la relación entre el Gobierno nacional y las administraciones provinciales.

Cuántos millones retuvo Nación

Los $33.000 millones entregados durante septiembre representaron solamente una parte de los recursos disponibles en el fondo de ATN para ese mes. Según el análisis de la consultora Politikon Chaco, el fondo total alcanzó los $110.541 millones, por lo que las transferencias efectivamente realizadas equivalieron al 29,9% de ese monto.

La diferencia permite dimensionar la magnitud de los recursos que no llegaron a las provincias durante el período analizado. De acuerdo con esos datos, la Nación retuvo $77.541 millones que permanecieron fuera de las arcas provinciales. La brecha entre el dinero disponible y el efectivamente distribuido constituye uno de los aspectos centrales del mecanismo. La existencia de recursos en el fondo no supone que las provincias vayan a recibirlos automáticamente, ya que la asignación depende de decisiones discrecionales.

En el acumulado de enero a septiembre, la distribución de ATN llegó a $184.000 millones, equivalente al 20,2% del fondo total de $909.280 millones. Ese porcentaje podría disminuir si se considera que, al 12 de octubre, no se registraban nuevas transferencias por este concepto.

Aunque la proporción distribuida puede parecer reducida, representa el nivel más alto para los primeros nueve meses de un año durante la era Milei. En el mismo período de 2025, el Gobierno había repartido el 17,2% del fondo, mientras que en 2024 la proporción había sido de apenas el 5,5%.

La comparación muestra que, pese a que la mayor parte de los recursos continuó sin distribuirse, el porcentaje asignado en 2026 superó los registros de los dos años anteriores para el mismo período.

Nueve distritos quedaron fuera del reparto acumulado

La distribución de los $184.000 millones correspondientes a los primeros nueve meses de 2026 también expuso diferencias entre las jurisdicciones. Nueve distritos no recibieron transferencias de ATN durante ese lapso:

Buenos Aires.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Formosa.

La Rioja.

Río Negro.

San Luis.

Santiago del Estero.

Tucumán.

Tierra del Fuego.

Sin embargo, la ausencia de aportes de este fondo no significa necesariamente que esas provincias no hayan recibido otros recursos mediante Transferencias No Automáticas. Entre las alternativas mencionadas figuran las partidas destinadas a cajas previsionales y a la universalización de la jornada extendida escolar.

Por eso, el registro de ATN permite observar una parte específica de la asistencia financiera nacional, pero no representa por sí solo el conjunto de los fondos no automáticos que pueden llegar a cada jurisdicción.

Misiones encabezó el reparto entre enero y septiembre

En el acumulado anual, Misiones fue la provincia que más recursos recibió por ATN, con $25.000 millones. Corrientes ocupó el segundo lugar, con $19.000 millones, seguida por Catamarca, con $18.500 millones, y Salta, con $18.000 millones.

El detalle de las transferencias acumuladas hasta septiembre quedó conformado de la siguiente manera:

Misiones: $25.000 millones.

Corrientes: $19.000 millones.

Catamarca: $18.500 millones.

Salta: $18.000 millones.

Entre Ríos: $15.000 millones.

Mendoza: $14.000 millones.

Jujuy: $13.500 millones.

Neuquén: $12.000 millones.

San Juan: $10.000 millones.

Chaco: $10.000 millones.

Santa Fe: $8.000 millones.

Chubut: $6.500 millones.

Santa Cruz: $6.000 millones.

Córdoba: $5.000 millones.

La Pampa: $3.500 millones.

Los datos muestran que las transferencias acumuladas no se limitaron a las siete provincias que recibieron recursos en septiembre. A lo largo de los primeros nueve meses del año, el dinero alcanzó a otras jurisdicciones, aunque con montos diferentes, mientras que nueve distritos permanecieron sin recibir ATN.

El Presupuesto 2027 y los próximos desafíos

La distribución de los aportes se inscribe en un escenario en el que el respaldo de los gobernadores será importante para el futuro legislativo del Gobierno nacional. En lo que resta del año, la administración deberá afrontar debates vinculados con la reforma electoral, la ley de Inviolabilidad de la propiedad privada y el Presupuesto 2027.

La necesidad de conseguir apoyos en el Congreso convierte a la relación con las provincias en un factor relevante para la aprobación de esas iniciativas. En ese marco, los ATN constituyen una herramienta de asistencia cuyo reparto no es automático y que permite a la Nación definir qué jurisdicciones reciben recursos y en qué montos.

El balance de septiembre reúne tres elementos centrales: la reactivación de las transferencias después de meses sin distribución, la concentración de $33.000 millones en siete provincias y la permanencia de una porción mayoritaria del fondo sin asignar. En el acumulado anual, el reparto alcanzó el 20,2% de los recursos disponibles, aunque ese porcentaje fue superior al registrado durante los primeros nueve meses de 2024 y 2025.

Con el Presupuesto 2027 y otras iniciativas parlamentarias en el horizonte, el flujo de estos aportes seguirá formando parte del escenario de negociación entre la Nación y los gobernadores. Los montos distribuidos, las provincias beneficiadas y los recursos que permanecen sin repartir delinean una herramienta financiera cuya asignación está vinculada a decisiones políticas y administrativas del Gobierno nacional.