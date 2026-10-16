El dólar oficial operó a la baja y el mayorista se mantuvo sin cambios

El dólar oficial registró una baja en su cotización este jueves, mientras que el tipo de cambio mayorista se mantuvo estable.

El dólar mayorista no registró cambios en su precio, por lo que en la anteúltima jornada de la semana se mantuvo estable en $1.513. El volumen operado fue de US$510 millones.

Respecto al techo de la banda cambiaria, posicionado en los $1.935,12, el dólar mayorista quedó a $421 o 27,9%.

Para el tipo de cambio minorista, el resultado fue distinto: en la pizarra del Banco Nación se vendió a $1.530, lo que significó una caída de cinco pesos (-0,34%) respecto a los $1.535 con los que operó el miércoles.

En tanto, el dólar "blue" o informal cayó hasta los $1.545, con una merma de 0,34% en su cotización.

Para los tipos de cambio financiero, el MEP cerró la jornada en $1.535,2 —con una caída de 0,09%—, y el Contado Con Liquidación (CCL) operó a $1.615,4, 0,07% menos que en la última rueda.

Las reservas del BCRA superaron los US$50.000 millones

En paralelo, las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) finalizaron en US$ 50.040 millones, una suba del stock diario de US$ 318 millones.

La última vez que había sucedido esto fue a comienzos de agosto, cuando las mismas se ubicaron en los US$ 50.059 millones.

A su vez, siguió con la compra de divisas dentro del Mercado Libre de Cambios (MLC) y adquirió otros US$ 182 millones para fortalecer la "bazuca" de dólares de la que habló el presidente Javier Milei hace unos días.

En total, son US$ 915 millones comprados durante octubre, superando ampliamente a septiembre (US$ 474 millones) y agosto (US$ 768 millones).

Si se tiene en cuenta desde el inicio de la "fase 4" del programa monetario, la entidad compró US$ 15.483 millones del mercado mayorista. La adquisición o no de divisas se verá influenciada dependiendo de la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado de cambios.