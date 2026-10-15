El riesgo país supera los 640 puntos y las acciones argentinas caen hasta un 2,1%

El riesgo país argentino volvió a superar este jueves los 640 puntos básicos, en una jornada marcada por las bajas de los bonos en dólares y los movimientos dispares de las acciones nacionales que cotizan en Wall Street. El indicador registraba un incremento de 29 puntos y avanzaba un 4,7% respecto del cierre previo, acercándose a los máximos de un año.

La suba del indicador se produjo en paralelo con una caída promedio del 1,3% de los bonos argentinos denominados en dólares y con retrocesos de hasta el 2,1% entre las acciones de empresas locales que operan en la bolsa de Nueva York. En el mercado doméstico, el índice S&P Merval también mostraba variaciones negativas, tanto en pesos como en dólares.

El comportamiento del riesgo país constituye una referencia para observar la percepción de los inversores sobre la deuda de un Estado y las condiciones en las que podría obtener financiamiento. Su evolución, por lo tanto, se sigue de cerca en el contexto de las operaciones con bonos soberanos y de los movimientos de los activos financieros argentinos.

De acuerdo con los datos correspondientes a la jornada, el indicador elaborado por JP Morgan acumuló nuevos incrementos durante octubre y también mantuvo una variación positiva en el balance anual. En los primeros 15 días del mes, sumó 33 puntos, equivalentes a una suba del 5,4%. En lo que va del año, el aumento alcanzó los 69 puntos, un avance del 12,1%.

Estos registros reflejan la continuidad de una tendencia alcista del indicador durante los períodos señalados, con una nueva aceleración en la rueda del jueves 15 de octubre.

Las acciones argentinas con resultados dispares

En Wall Street, las acciones argentinas que cotizan en la bolsa de Nueva York mostraban un comportamiento mixto. Mientras algunos papeles registraban retrocesos, otros avanzaban con subas significativas.

Entre las principales bajas se ubicaron YPF, Tenaris y Edenor. La petrolera YPF encabezaba las pérdidas entre las compañías mencionadas, con una caída del 2,1%. Tenaris retrocedía un 1,8%, mientras que Edenor bajaba un 1,1%. En sentido contrario, Globant e Irsa se destacaban entre las cotizaciones con resultados positivos. Globant avanzaba un 7,5%, mientras que Irsa registraba una suba del 2,2%.

El balance de las principales variaciones informadas fue el siguiente:

YPF: -2,1%.

Tenaris: -1,8%.

Edenor: -1,1%.

Globant: +7,5%.

Irsa: +2,2%.

Los movimientos reflejaban diferencias entre los activos argentinos que operaban en el mercado estadounidense. Las pérdidas de YPF, Tenaris y Edenor convivían con las subas de Globant e Irsa, por lo que el desempeño de las acciones no era uniforme durante la rueda.

A nivel local, en tanto, el índice S&P Merval recortaba un 0,9% en pesos y un 1,5% en dólares. De este modo, el principal indicador bursátil argentino también mostraba retrocesos en la jornada del jueves 15 de octubre.

Los bonos en dólares retroceden

El mercado de deuda también registraba movimientos negativos. Los bonos argentinos en dólares recortaban un 1,3% promedio, en una rueda en la que el riesgo país avanzaba hasta superar los 640 puntos básicos.

La evolución de ambos indicadores se produjo durante la misma jornada, con un incremento del riesgo país del 4,7% respecto del cierre anterior y una caída promedio de los títulos en dólares. El comportamiento de estos instrumentos formó parte del escenario financiero que acompañó las operaciones de las acciones argentinas en el exterior y del mercado bursátil local.

En el segmento cambiario, por su parte, el dólar oficial operaba sin cambios. En las pantallas del Banco Nación, la cotización de venta se ubicaba en $1.535.