Pago Anual 2026: descuentos de hasta el 15% y financiación sin interés para contribuyentes

La Dirección de Rentas Municipal informó que continúa vigente el período de Pago Anual 2026 para dos tributos centrales: la Tasa de Servicios Urbanos y la Tasa de Cementerio. La propuesta contempla un conjunto de beneficios económicos y herramientas de pago que buscan facilitar el cumplimiento por parte de los contribuyentes.

La modalidad anual permite a los vecinos organizar sus obligaciones tributarias en un único desembolso o mediante esquemas de financiación, accediendo a descuentos significativos y a opciones digitales que simplifican el proceso.

El anuncio pone el foco en la combinación de incentivos económicos y modernización administrativa, en un contexto donde cada vez más usuarios optan por canales electrónicos para gestionar sus obligaciones municipales.

Descuentos y facilidades

El esquema vigente contempla reducciones directas sobre los montos a abonar, así como alternativas de financiación sin recargo de intereses. Los beneficios se estructuran de la siguiente manera:

15% de descuento: Para el pago anual de tasas 2026 realizado hasta el 6 de marzo inclusive.

10% de descuento: Aplicable a la cancelación total de deudas acumuladas en todas las tasas municipales.

Financiación web: Posibilidad de abonar a través del portal oficial en 6 cuotas sin interés con tarjetas Nativa, Visa y Mastercard.

Estos incentivos configuran una estrategia que combina ahorro directo y flexibilidad de pago. El descuento del 15% constituye el beneficio más relevante dentro del plazo estipulado, mientras que la reducción del 10% representa una oportunidad concreta para regularizar deudas pendientes.

Por su parte, la financiación en seis cuotas sin interés amplía el acceso al pago anual, permitiendo distribuir el monto total sin recargos financieros.

El Cedulón Electrónico, requisito indispensable

Para acceder a cualquiera de los descuentos mencionados, existe un requisito fundamental: el contribuyente debe estar adherido al Cedulón Electrónico.

El trámite para incorporarse a esta modalidad es sencillo. Se requiere:

Registrar un número de teléfono.

Registrar un correo electrónico.

A través de estos datos, el vecino podrá recibir las boletas de manera digital, lo que elimina el soporte papel y agiliza la comunicación oficial.

La adhesión al Cedulón Electrónico no solo habilita los beneficios económicos, sino que también se enmarca en un proceso de digitalización administrativa que busca optimizar tiempos y recursos.

Crecimiento del pago online y fortalecimiento de la atención virtual

La directora de Rentas, María Romero, destacó el aumento sostenido del uso de canales digitales por parte de los contribuyentes. "Cada vez más vecinos eligen el pago online. Por eso, reforzamos nuestro Centro de Atención Virtual, que resuelve dudas de lunes a viernes, de 07:00 a 14:00 horas", señaló.

El fortalecimiento del Centro de Atención Virtual responde a esta tendencia creciente. El servicio funciona de lunes a viernes, en el horario de 07:00 a 14:00 horas, y está orientado a resolver consultas vinculadas con pagos, adhesiones y gestión de tasas.

La combinación de descuentos, financiación y asistencia digital configura un sistema que busca acompañar al contribuyente en todo el proceso, desde la adhesión al Cedulón hasta la concreción del pago.

Seguridad digital y prevención de estafas

En paralelo al impulso del Cedulón Electrónico y el envío de boletas digitales, la Municipalidad emitió recomendaciones específicas para prevenir estafas.

Entre las principales sugerencias se destacan:

Verificar siempre la URL oficial antes de ingresar datos personales o financieros.

Ante cualquier duda, no hacer clic en enlaces sospechosos.

Comunicarse directamente a través del Chat en Línea del portal municipal para validar información.

Estas medidas buscan resguardar la seguridad de los contribuyentes en un entorno donde la digitalización ofrece ventajas operativas, pero también exige precauciones adicionales.