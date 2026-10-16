Plazo fijo: cuáles son los bancos más rentables para poner a trabajar $3.000.000 a 30 días

El plazo fijo es una de las alternativas que tienen los ahorristas para obtener intereses por el dinero que mantienen en el banco. La operación consiste en depositar una suma durante un período previamente establecido y recuperar el capital junto con la ganancia generada una vez que vence el plazo.

En octubre, las tasas de interés varían según la entidad financiera elegida. Mientras algunos bancos ofrecen una Tasa Nominal Anual (TNA) del 19,25%, otros elevan ese porcentaje hasta el 24%.

Cuánto rinde un plazo fijo de $3.000.000 a 30 días

Quienes inviertan $3.000.000 durante 30 días en una entidad que pague una TNA del 19,25%, como el Banco Nación, obtendrían aproximadamente $47.465,75 en intereses. Al vencimiento, el monto total acreditado sería de $3.047.465,75, compuesto por el capital inicial y los intereses acumulados durante el período.

Qué tasas de interés paga cada banco por un plazo fijo a 30 días

Banco Nación: 19,25%.

Banco Galicia: 18,25%.

BBVA: 19%.

Santander: 16,5%.

Banco Provincia: 21% / 22%.

Banco Macro: 19,5%.

ICBC: 18,1%.

Banco Ciudad: 17%.

Banco Patagonia: 16%.

Banco Credicoop: 18,5%.

Banco Bica: 23%.

Banco CMF: 23,5%.

Banco Comafi: 19%.

Banco de Comercio: 21,5%.

Banco de Formosa: 18,5%.

Banco de Córdoba: 20,75%.

Banco del Chubut: 20%.

Banco del Sol: 23%.

Banco Dino: 20%.

Banco Hipotecario: 19,5% / 22%.

Banco Julio: 19%.

Banco Mariva: 23% / 22,5%.

Banco Masventas: 21% / 19%.

Banco Meridian: 23%.

Banco Provincia de Tierra del Fuego: 19% / 15%.

Banco Voii: 23%.

Bibank: 21,5%.

Crédito Regional: 23%.

REBA: 24%.

Cómo hacer un plazo fijo de $3.000.000 por 30 días

La constitución de un plazo fijo puede realizarse desde el home banking o la aplicación del banco, sin necesidad de acudir a una sucursal. Para completar la operación, se deben seguir estos pasos:

Ingresar al home banking o a la aplicación de la entidad financiera. Entrar en la sección "Inversiones" o "Plazo fijo". Indicar el capital que se desea invertir, en este caso, $3.000.000. Elegir un plazo de 30 días. Consultar la tasa de interés vigente, el rendimiento estimado y las condiciones del depósito. Confirmar la constitución del plazo fijo. Guardar el comprobante para tener a mano los datos de la inversión.

Qué es un plazo fijo y por qué muchos ahorristas lo eligen

Un plazo fijo es una inversión bancaria en la que una persona deposita dinero durante un período determinado a cambio de una tasa de interés establecida al momento de la operación. Durante ese tiempo, el capital permanece inmovilizado, salvo que se trate de una modalidad que permita otras condiciones de disponibilidad.

Su principal característica es que permite calcular de antemano el rendimiento aproximado que se obtendrá al vencimiento. Si se mantienen las condiciones pactadas y el depósito llega a su fecha de finalización, el ahorrista puede conocer cuánto recibirá por el capital invertido y los intereses generados.

Esta previsibilidad hace que el plazo fijo sea una alternativa para quienes buscan obtener una rentabilidad sin tener que administrar activamente sus inversiones. Sin embargo, antes de elegir una entidad, es importante comparar las tasas disponibles y evaluar si el rendimiento obtenido permite conservar el poder adquisitivo frente a la inflación.