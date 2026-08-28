Posco consiguió USD 700 millones del BID para expandir la extracción en Catamarca y Salta

La minera surcoreana Posco consiguió un financiamiento de hasta USD 700 millones para expandir su producción de litio en el Salar del Hombre Muerto, territorio ubicado entre las provincias de Salta y Catamarca. Los fondos serán aportados a través de BID Invest, el brazo de inversión privada del Banco Interamericano de Desarrollo, y estarán destinados a respaldar el crecimiento del proyecto Sal de Oro, considerado uno de los más grandes del país.

La estructura financiera contempla un tramo de hasta USD 250 millones aportados directamente por BID Invest y la posible movilización de hasta USD 450 millones adicionales provenientes de instituciones financieras internacionales privadas.

El financiamiento permitirá avanzar en la puesta en marcha y el incremento gradual de la producción de dos plantas vinculadas al proyecto. Una estará destinada a la producción de hidróxido de litio, con una capacidad de 25.000 toneladas anuales, mientras que la otra elaborará carbonato de litio, con una capacidad de 23.000 toneladas por año.

De alcanzar ambas instalaciones su plena operación, el proyecto Sal de Oro tendrá una producción y exportación cercana a las 48.000 toneladas anuales de productos de litio y generará alrededor de 620 empleos permanentes formales.

El respaldo de BID Invest

La operación representa una nueva etapa para la expansión de Posco en Argentina y se encuentra enmarcada dentro de IDB LAC Minerals, la iniciativa del Grupo BID orientada al desarrollo de cadenas de suministro de minerales críticos con mayor valor agregado en América Latina y el Caribe.

El gerente general de BID Invest, James Scriven, destacó el alcance de la operación al señalar: "Esta operación refleja el compromiso de BID Invest con el desarrollo de cadenas de suministro de minerales críticos en la región".

Los principales componentes del financiamiento son:

Hasta USD 250 millones aportados directamente por BID Invest.

aportados directamente por BID Invest. Hasta USD 450 millones adicionales que podrían ser movilizados desde instituciones financieras internacionales privadas.

que podrían ser movilizados desde instituciones financieras internacionales privadas. Una planta de hidróxido de litio con capacidad para 25.000 toneladas anuales .

. Una planta de carbonato de litio con capacidad para 23.000 toneladas anuales .

. Una producción y exportación proyectada de cerca de 48.000 toneladas anuales de productos de litio a plena operación.

de productos de litio a plena operación. La generación estimada de alrededor de 620 empleos permanentes formales.

El desembolso llega en un momento de crecimiento para la empresa, que acaba de registrar un hito financiero en su operación local.

El primer trimestre con ganancia

Durante el segundo trimestre de 2026, Posco Argentina obtuvo un beneficio operativo de 11.000 millones de wones, equivalentes a aproximadamente USD 8 millones. Se trata del primer trimestre con ganancia operativa para la compañía desde su llegada al país, ocurrida hace ocho años, y casi dos años después del inicio de su operación comercial, en octubre de 2024.

Hasta la obtención de este resultado, la unidad argentina había acumulado pérdidas operativas cercanas a los 300.000 millones de wones.

El desempeño del segundo trimestre marca, de este modo, un punto relevante para una empresa que mantuvo durante años una estrategia de inversión y expansión en el Salar del Hombre Muerto antes de comenzar a obtener resultados operativos positivos.

Una inversión que comenzó en 2018

La apuesta de Posco en Argentina se inició en 2018, cuando la empresa adquirió los derechos mineros sobre el Salar del Hombre Muerto por USD 280 millones.

A partir de entonces, la compañía avanzó en diferentes etapas de desarrollo. Perforó decenas de pozos, construyó piletas de evaporación que superan el tamaño combinado de 1.000 canchas de fútbol y sostuvo durante años el avance de las obras sin registrar retornos operativos.

La inversión total realizada en derechos mineros y en la construcción de las dos primeras plantas de litio supera los USD 2.700 millones.

A esta estrategia se sumó la segunda etapa del proyecto Sal de Oro, que supone una inversión adicional de USD 208 millones. Esta fase recibió en junio pasado el visto bueno del gobierno de Javier Milei para ingresar al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones, RIGI. El ingreso al régimen otorga a Posco:

Exenciones impositivas .

. Estabilidad regulatoria por 30 años .

. Acceso al arbitraje internacional.

La compra de Hombre Muerto Norte

La presencia de Posco en el Salar del Hombre Muerto se profundizó todavía más durante este año. En abril, la compañía adquirió el proyecto Hombre Muerto Norte, HMN, también ubicado en el Salar del Hombre Muerto, por USD 65 millones.

La operación se concretó a través de la compra del 100% de las acciones de NRG Metals Argentina S.A., una subsidiaria de la empresa canadiense Lithium South. El activo se encuentra en una etapa de exploración avanzada y cuenta con potencial para producir hasta 15.600 toneladas anuales de carbonato de litio equivalente.

La adquisición permitió ampliar la posición de la compañía en una de las zonas de mayor actividad vinculada con el desarrollo del litio en el país y se sumó a las inversiones que Posco ya venía realizando desde su llegada en 2018.

Acercamiento político entre Argentina y Corea del Sur

La expansión empresarial de Posco se desarrolló en paralelo con un acercamiento político y económico entre Argentina y Corea del Sur. El 31 de julio, el presidente surcoreano Lee Jae Myung visitó Buenos Aires. Se trató de la primera visita de un mandatario de Corea del Sur a la Argentina en 22 años.

Durante su estadía, Lee se reunió con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada. Ese mismo día, el canciller argentino Pablo Quirno y el ministro de Comercio, Industria y Recursos de Corea del Sur, Kim Jeong-kwan, firmaron un memorando de cooperación en minerales críticos, con especial foco en el litio.

El acuerdo apunta a promover inversiones conjuntas en:

Exploración .

. Extracción .

. Procesamiento .

. Refinamiento.

También busca fortalecer las cadenas de suministro destinadas a las industrias de baterías y tecnología avanzada. Lee había definido el acceso al litio como una "consideración estratégica" para Corea del Sur. Frente a las disrupciones en las cadenas globales de suministro y al avance de la inteligencia artificial, el mandatario sostuvo que los países necesitan "socios fiables y un comercio basado en reglas claras y confianza mutua".

La visita también incluyó conversaciones vinculadas con un posible acuerdo de libre comercio entre Corea del Sur y el Mercosur.

La expansión de Posco

Con el financiamiento de BID Invest asegurado, Posco proyecta adelantar la construcción de su tercera y cuarta planta de litio en brine. Según el cronograma previsto por la compañía, las nuevas instalaciones serían desarrolladas en:

2027 , para la tercera planta.

, para la tercera planta. 2030, para la cuarta planta.

El objetivo de largo plazo del grupo es alcanzar una producción combinada de 173.000 toneladas anuales de litio para 2033, incluyendo también la producción en roca proveniente de Australia.

Con ese volumen, Posco buscaría posicionarse entre las cinco mayores compañías productoras de litio del mundo. La expansión proyectada consolida una estrategia de crecimiento que comenzó con la adquisición de derechos mineros en 2018, continuó con la construcción de las primeras plantas y sumó este año la compra del proyecto Hombre Muerto Norte.