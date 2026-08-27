China profundiza su avance en el litio argentino: llega un tercer gran proyecto al país

La compañía china Ganfeng Lithium profundizó su presencia en el negocio del litio en la Argentina a través de una estrategia de inversión y expansión que contempla dos movimientos centrales: un aporte de US$ 180 millones en su socia canadiense Lithium Argentina y la creación de una nueva sociedad para desarrollar el proyecto Pozuelos-Pastos Grandes (PPG), ubicado en la provincia de Salta.

El acuerdo permitirá a Ganfeng contar con el 67% de participación en la nueva sociedad y asumir la operación del proyecto, que podría alcanzar una capacidad de producción de hasta 150.000 toneladas anuales de carbonato de litio.

La operación amplía una relación empresarial que comenzó hace casi una década con la participación de ambas compañías en Exar, la firma que opera el proyecto Cauchari-Olaroz, en Jujuy. A ello se suma la presencia de Ganfeng como propietaria y operadora del proyecto Mariana, también ubicado en Salta.

Si se concretan todas las expansiones previstas, los proyectos en los que participa la compañía podrían reunir una capacidad potencial conjunta de 255.000 toneladas anuales de carbonato de litio, aunque solo una parte de esa producción corresponderá económicamente al grupo chino.

Una inversión de US$ 180 millones en Lithium Argentina

El primer paso de la nueva estrategia consiste en un aporte de US$ 180 millones de Ganfeng a Lithium Argentina mediante un título de deuda convertible.

En términos prácticos, se trata de un préstamo con un plazo de seis años y una tasa anual del 4%. Sin embargo, la compañía china tendrá la posibilidad de convertir ese financiamiento en acciones de Lithium Argentina a un precio de US$ 12,50 por acción. Los fondos obtenidos serán utilizados por Lithium Argentina, junto con recursos propios, para cancelar otra deuda por US$ 259 millones, cuyo vencimiento está previsto para enero de 2027.

En caso de que Ganfeng decida convertir la totalidad de los US$ 180 millones en acciones, su participación directa en Lithium Argentina pasaría del 9,6% actual al 16,1%.

Esta operación financiera es independiente del acuerdo destinado al desarrollo del proyecto Pozuelos-Pastos Grandes, aunque ambos movimientos forman parte de la profundización de la relación entre las compañías.

Pozuelos-Pastos Grandes, el nuevo proyecto en Salta

Para avanzar con el desarrollo de PPG, Ganfeng y Lithium Argentina crearán una nueva sociedad que reunirá tres activos vecinos. La nueva estructura estará integrada por:

Pozuelos-Pastos Grandes , aportado por Ganfeng.

, aportado por Ganfeng. Pastos Grandes , aportado por Lithium Argentina.

, aportado por Lithium Argentina. Sal de la Puna, aportado por Lithium Argentina.

Una vez completada la operación, prevista para septiembre, Ganfeng será propietaria del 67% de la nueva sociedad, mientras que Lithium Argentina conservará el 33% restante.

Además de contar con la participación mayoritaria, la empresa china estará a cargo de la operación y aportará la tecnología necesaria para desarrollar el proyecto. El plan contempla tres fases de 50.000 toneladas anuales cada una, hasta alcanzar una capacidad potencial total de 150.000 toneladas anuales de carbonato de litio.

La primera etapa demandará una inversión estimada de US$ 1.100 millones, mientras que el desarrollo completo podría requerir alrededor de US$ 3.300 millones.

El proyecto y su situación ambiental

La etapa inicial del desarrollo de Pozuelos-Pastos Grandes ya cuenta con la Declaración de Impacto Ambiental de Salta. Además, en febrero se solicitó la incorporación del proyecto al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Esa solicitud continúa bajo análisis del Gobierno nacional.

La evolución de ese trámite será uno de los aspectos centrales para el avance de un proyecto que se estructura sobre una producción escalonada y una inversión de miles de millones de dólares.

El acuerdo entre Ganfeng y Lithium Argentina busca consolidar una nueva plataforma productiva a partir de la integración de los tres activos vecinos y de la participación de la empresa china tanto en el capital como en la operación y el aporte tecnológico.

Cauchari-Olaroz, el antecedente

El principal antecedente de la relación entre ambas compañías es Cauchari-Olaroz, ubicado en la provincia de Jujuy y operado por Exar. La participación societaria en ese proyecto está distribuida de la siguiente manera:

Ganfeng: 46,7%.

Lithium Argentina: 44,8%.

JEMSE: 8,5%.

La planta cuenta actualmente con una capacidad instalada de 40.000 toneladas anuales de carbonato de litio. En mayo, el Comité Evaluador del RIGI aprobó una ampliación que permitirá sumar otras 45.000 toneladas anuales, llevando la capacidad total del proyecto a 85.000 toneladas por año.

La expansión incluirá además la incorporación de tecnología de extracción directa de litio. De esta manera, Cauchari-Olaroz se mantiene como uno de los principales puntos de referencia de la sociedad entre Ganfeng y Lithium Argentina, mientras el nuevo acuerdo para PPG proyecta una ampliación significativa de esa relación empresarial.

Mariana, la operación propia de Ganfeng en Salta

La presencia de la empresa china en la Argentina también incluye el proyecto Mariana, del cual Ganfeng es propietaria del 100%. Ubicado en Salta, el proyecto comenzó a producir cloruro de litio en 2025 y cuenta con una capacidad de 20.000 toneladas anuales.

La operación incluye además un parque solar de 120 megavatios, destinado a abastecer las necesidades del proyecto. Entre Cauchari-Olaroz, Mariana y Pozuelos-Pastos Grandes, Ganfeng consolida una presencia que combina producción actual, proyectos propios y participaciones societarias cada vez más relevantes.

Una compañía con presencia global

Fundada en 2000 en la provincia china de Jiangxi, Ganfeng es, según la información corporativa de la empresa, la mayor productora de compuestos de litio de China, la tercera a nivel mundial y la principal fabricante global de litio metálico.

La compañía cotiza en las bolsas de Shenzhen y Hong Kong y cuenta con activos en distintos países. Su presencia internacional incluye operaciones y activos en:

China.

Australia.

Argentina.

México.

Mali.

El negocio de Ganfeng abarca toda la cadena vinculada al litio, desde la extracción del recurso hasta la producción de carbonato de litio, hidróxido y litio metálico, además de la fabricación de baterías y el reciclaje. Entre sus clientes y socios comerciales figuran empresas como Tesla, BMW, Volkswagen y LG.