El riesgo país suma presiones y sube más de 20% en lo que va de agosto

El riesgo país argentino volvió a anotar una nueva jornada con un aumento en su medición y, como consecuencia, llevó a que el alza promedio del mes sea superior al 20%.

Si bien el Gobierno anunció la creación del Programa de Licitación de Plazos Fijos con destino a crédito hipotecario, en base a los fondos del ANSES, el optimismo no se desplazó hacia la rueda financiera y el indicador volvió a anotar una nueva suba.

En concreto, el índice que elabora el JP Morgan subió cinco unidades más (el equivalente a 1%) y cerró la jornada en los 517 puntos. A pocos días de que termine agosto, el riesgo país de Argentina ya lleva una escalada superior al 20%. Sin embargo, no alcanza para limpiar la caída que registra en lo que va del año (9,5%).

La tendencia bajista, que lo había puesto a un paso de perforar los 400 puntos, se revirtió a partir de un clima financiero global más hostil como consecuencia de la incertidumbre que generó la guerra en Medio Oriente, entre otros factores.

La nueva suba del indicador recae, en gran parte, por el flojo desempeño que vienen anotando los bonos soberanos, obteniendo caídas de hasta medio punto (AL29D), mientras que los incrementos son acotados y no superan el 0,3% (GD46D).

A pesar de eso, el Gobierno busca bajar la espuma y sostiene que el riesgo país, en el mandato de Javier Milei, es de 80 puntos básicos teniendo en cuenta el AO27.

"El bono que emitió 'Toto' (Luis Caputo) y que vence dentro del mandato de Milei tiene un riesgo país de 80 puntos básicos", sostuvo el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, durante su exposición en el Council de las Américas.

En cuanto al movimiento de las acciones argentinas en Wall Street, las mismas promediaron pérdidas en la rueda con Globant a la cabeza (-3,2%), seguida de Tenaris (-1,4%) y Cresud (-1%). Del lado de las ganancias estuvieron Central Puerto, con un avance de 1,5%, continuada por los papeles de Pampa Energía (1,2%) y BBVA (0,8%).

Dentro del ámbito local, el Merval avanzó 0,5% hasta los 3.024.971,01; medido en dólares cerró en US$ 1.886,67 (+0,3%). "Wall Street acompañó con una rueda positiva, impulsada por cierta distensión en los mercados de tasas y petróleo, y el rebote de las tecnológicas antes de la presentación de los resultados de Nvidia", señaló el reporte matutino de Portfolio Personal Inversiones (PPI).

La Bolsa porteña operó con disparidades y registró subas de hasta 5% (Transener), mientras que del otro lado las pérdidas alcanzaron el 2% impulsadas por Aluar.

En el mercado cambiario se conoció el nuevo precio del tipo de cambio mayorista, mediante el "efecto fixing", para cancelar vencimientos de bonos por un monto equivalente a US$ 2.600 millones. Ese "fixing" -valor de un activo- quedó fijado por el precio del bono D31G6 (que representa vencimientos por US$2.595 millones).

Mientras el Banco Central sigue con intervenciones, la divisa mostró más espacio para avanzar otro salto en la cotización.