Suba del petróleo: Aerolíneas Argentinas cobrará un recargo en sus vuelos locales e internacionales

El aumento del petróleo comenzó a trasladarse de manera directa a los precios de los vuelos. En ese contexto, Aerolíneas Argentinas anunció la aplicación de un recargo temporal por combustible en los pasajes de vuelos nacionales e internacionales.

La medida fue comunicada oficialmente por la aerolínea, que explicó que la decisión responde a los recientes movimientos en el precio del barril de petróleo, que derivaron en un incremento significativo del combustible utilizado por la aviación, conocido como Jet Fuel. La empresa señaló que el nuevo cargo adicional será incorporado al valor de los tickets y que su aplicación tendrá carácter transitorio, en función de la evolución de los precios internacionales de la energía.

Según precisó la compañía, la medida busca mitigar el impacto del aumento del combustible en la estructura de costos de la operación aérea.

Cómo se aplicará el recargo en los vuelos

El ajuste anunciado por la aerolínea se aplicará por tramo de vuelo y variará según el tipo de ruta. Los cargos adicionales definidos por la empresa son los siguientes:

Vuelos de cabotaje:

$7.500 por tramo

Vuelos regionales e internacionales:

Entre US$ 10 y US$ 50 por tramo, dependiendo del destino.

El anuncio fue acompañado por una explicación institucional de la empresa, que remarcó el motivo de la medida. "A raíz de los movimientos recientes en el barril de petróleo y del consecuente aumento en el precio del combustible de aviación (Jet Fuel), Aerolíneas Argentinas implementará temporalmente un recargo por combustible".

La compañía también señaló que la decisión se encuentra en línea con medidas adoptadas por la industria aérea internacional. En la actualidad, Aerolíneas Argentinas opera aproximadamente:

300 vuelos

37 aeropuertos dentro de Argentina

22 aeropuertos en el exterior

La reacción del resto de las aerolíneas

Tras el anuncio, otras compañías que operan en el mercado argentino fueron consultadas sobre posibles ajustes en sus tarifas. Las aerolíneas JetSmart y Flybondi, que operan bajo el modelo de bajo costo, respondieron que por el momento están monitoreando la situación.

No confirmaron si ya trasladaron el incremento del combustible a los precios de sus pasajes. Por su parte, aerolíneas europeas indicaron que siguen de cerca la evolución del mercado energético antes de tomar decisiones tarifarias.

Alertas de la industria aérea global

El impacto de la suba del crudo ya comenzó a generar advertencias en el sector aerocomercial internacional. El director ejecutivo de United Airlines, Scott Kirby, anticipó que el efecto podría trasladarse rápidamente a las tarifas.

"Los viajeros podrían ver cómo los precios del combustible impactan en las tarifas rápidamente".

En Asia, la compañía Air India anunció la aplicación de recargos de hasta US$ 200 por tramo en vuelos domésticos e internacionales, en un esquema que se implementará en tres etapas. La primera de esas fases entrará en vigencia este jueves. Decisiones similares fueron adoptadas por otras aerolíneas internacionales, entre ellas Air New Zealand, Cathay Pacific, Qantas Airways y SAS.

El peso del combustible en la estructura de costos

El encarecimiento del combustible tiene un impacto directo en la rentabilidad del sector aerocomercial. De acuerdo con datos de ING Research, el combustible representa entre el 20% y el 40% de los costos operativos de una aerolínea.

En 2025, ese componente alcanzó el 27% del total de gastos operativos, lo que refleja la sensibilidad de la industria frente a los movimientos del precio del petróleo. Las cifras del monitor de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional muestran además una fuerte suba reciente del combustible de aviación.

Durante la última semana:

El precio promedio global del Jet Fuel aumentó 58%.

Superó los US$150 por barril.

Se ubicó 54% por encima del nivel previo a los ataques que alteraron el mercado energético.

Un escenario geopolítico que agrava la situación

El aumento del petróleo ocurre en medio de un escenario geopolítico complejo, particularmente en Medio Oriente. Durante los primeros 10 días de guerra en la región, se registraron:

Más de 40.000 cancelaciones de vuelos

Una pérdida cercana al 60% de la operación regional

El director general de Asociación de Transporte Aéreo Internacional, Willie Walsh, advirtió que el contexto obligó a las compañías a realizar "ajustes estratégicos para garantizar la operatividad y seguridad".

La tensión en los mercados se intensificó luego de que Irán atacara barcos comerciales en el estrecho de Ormuz, una zona por donde circula aproximadamente el 20% de la producción global de petróleo.

El régimen iraní también amenazó con que el precio del barril podría alcanzar los US$200. En ese mismo contexto, dos misiles impactaron cerca del aeropuerto de Dubái, el principal centro de conexiones aéreas de la región.



