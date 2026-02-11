A los 48 años, falleció el actor James Van Der Beek

A los 48 años, murió James Van Der Beek, el actor que se convirtió en un ícono generacional gracias a su papel en Dawson's Creek. El pasado noviembre de 2024, el artista confesó que batallaba un cáncer colorrectal en etapa 3.

La información fue confirmada a través de un posteo en su cuenta oficial de Instagram.

"Nuestro amado James David Van Der Beek falleció pacíficamente esta mañana", confirmaba el posteo.

"Enfrentó sus últimos días con valentía, fe y gracia. Hay mucho que compartir sobre sus deseos, amor por la humanidad y la sacralidad del tiempo. Esos días llegarán", añadieron.

Desde el círculo íntimo del artista pidieron privacidad en este difícil momento: "Por ahora pedimos privacidad y tranquilidad mientras lamentamos la pérdida de nuestro amado esposo, padre, hijo, hermano y amigo".