Un catamarqueño en Mayumana: el grupo fue premiado con el Estrella de Mar

El circuito teatral argentino ha vuelto a reconocer la excelencia artística internacional, esta vez con un fuerte y emotivo acento local que resuena en el noroeste del país. El reconocido grupo Mayumana fue galardonado en la jornada de ayer con el prestigioso Premio Estrella de Mar al Mejor Espectáculo Alternativo por su obra titulada "Currents". Este reconocimiento de la crítica llega tras un ciclo de gran intensidad creativa y despliegue técnico, donde la propuesta se presentó con éxito a lo largo de todo el año 2025 en diversos puntos estratégicos del país, culminando con funciones destacadas en la ciudad de Mar del Plata durante la última temporada de verano en la costa argentina.

Los Premios Estrella de Mar, que anualmente distinguen a las figuras y espectáculos más relevantes de la cartelera marplatense, han consolidado en esta edición a Mayumana como una de las grandes revelaciones de la temporada. El éxito de la compañía radica en una potente puesta en escena que logra amalgamar con maestría la música en vivo, la percusión de alto impacto, la danza contemporánea y el humor, estableciendo una conexión emocional inmediata con el público. La obra galardonada, "Currents", es descrita como un viaje rítmico y visual que mantiene el sello identitario del grupo, apostando a la energía colectiva y al uso del lenguaje universal del cuerpo y el sonido para trascender las barreras idiomáticas.

Dentro del actual elenco de esta compañía de trayectoria internacional, emerge una figura que genera un orgullo especial en la provincia de Catamarca. Se trata de Lucas Gómez, cantante y performer que integra las filas de Mayumana desde hace aproximadamente un año. Su presencia en el escenario ha sido fundamental para el desarrollo de la obra en territorio nacional, aportando la pasión, la entrega y el profesionalismo que caracterizan su formación artística. Lucas no es el único exponente de su familia en proyectarse al mundo, ya que su hermana, Melina Gómez, se encuentra actualmente llevando su arte a latitudes lejanas en una gira por Arabia Saudita con otra propuesta artística independiente.

Ambos hermanos se han posicionado como los artistas catamarqueños que han logrado proyectarse desde su provincia hacia los elencos más prestigiosos del circuito internacional, contribuyendo con su talento a producciones que hoy son ovacionadas y premiadas por el público y la crítica especializada. El reconocimiento obtenido por Mayumana no solo celebra el éxito comercial de la compañía, sino que pone en valor el recorrido de artistas como los hermanos Gómez, quienes lograron insertarse en la elite del espectáculo alternativo mundial tras años de formación y dedicación en su tierra natal.

Tras el espaldarazo institucional que significa obtener un Estrella de Mar, la compañía no detiene su marcha y ya planifica sus próximos pasos en la región. Actualmente, los integrantes de Mayumana continúan cautivando a la audiencia con sus presentaciones en el Centro Cultural Konex, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde la energía de "Currents" sigue encontrando eco en un público ávido de experiencias sensoriales innovadoras. La obra continúa explorando la conexión entre el ritmo y la tecnología, consolidándose como una propuesta de vanguardia en la escena porteña.

Los horizontes para el presente año son ambiciosos y prometen llevar el talento del catamarqueño Lucas Gómez a nuevos escenarios. El grupo ya se encuentra en plena etapa de preparación para su gira 2026, la cual no solo recorrerá gran parte de la geografía de Argentina, sino que también proyecta su desembarco en diversos escenarios de Latinoamérica. Para Lucas, este nuevo ciclo representa la consolidación de un sueño que comenzó en Catamarca y que hoy lo encuentra en el centro de la escena teatral más importante de la región, formando parte de un fenómeno cultural que continúa renovando el sello característico del grupo a través de la pasión y la excelencia interpretativa.