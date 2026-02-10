María Becerra, bombero por un día: entrenamiento riguroso y compromiso social

En el marco de su reciente visita a territorio peruano para participar en los festejos por el 33° aniversario de Corazón Serrano, la cantante María Becerra decidió alejarse por un momento de las luces del escenario para cumplir un anhelo personal: vivir desde adentro la experiencia de ser bombera voluntaria.

La artista se hizo presente en el cuartel de la Cosmopolita 11, ubicado en Lima, donde no se limitó a una simple visita de cortesía, sino que se involucró plenamente en la disciplina y las exigencias que demanda esta profesión. Equipada con el uniforme reglamentario y bajo la supervisión de los profesionales de la estación, la intérprete se integró a la rutina de entrenamiento junto a sus compañeros de jornada, demostrando una voluntad de aprendizaje que sorprendió tanto a los presentes como a sus seguidores en redes sociales.

El desafío no fue menor, ya que Becerra debió superar diversas pruebas físicas que forman parte de la preparación habitual de cualquier servidor ante una contingencia real. A través de registros audiovisuales que capturaron el momento, se pudo observar a la cantante realizando ejercicios de alta exigencia, tales como el ascenso de escaleras de emergencia, el manejo de mangueras de alta presión para la extinción de focos ígneos y el tradicional descenso por el caño del cuartel para agilizar la salida hacia los siniestros.

La experiencia incluyó un fuerte componente de comunicación operativa, ya que desde arriba del camión bomba se la escuchó emitir un mensaje profesional por radio: "Adelante central, acá bombero María Becerra de la Cosmopolita 11 yendo a emergencia", frase que marcó el punto más alto de su inmersión en el rol de brigadista.

Sin embargo, su compromiso no terminó en las pruebas físicas de resistencia y agilidad. La artista se tomó el tiempo necesario para conversar extensamente con los voluntarios sobre los pormenores de su trabajo cotidiano, los riesgos a los que se exponen en cada salida y la logística necesaria para salvar vidas. Incluso, para completar su experiencia de formación integral, realizó un examen escrito, validando así los conocimientos teóricos adquiridos durante su estadía en la estación de bomberos. Al finalizar los desafíos, y visiblemente satisfecha con su desempeño tras cumplir con cada rutina impuesta por los instructores, lanzó una frase que rápidamente se volvió viral entre sus fanáticos: "En la próxima emergencia te rescato yo".

Este gesto en Perú no es un hecho aislado en la vida de la artista, sino que forma parte de una conducta solidaria recurrente y profundamente arraigada. Recientemente, María Becerra había demostrado su fuerte compromiso con esta causa al realizar una importante donación destinada a combatir los devastadores incendios forestales que azotaron la provincia de Chubut. El aporte fue canalizado a través de la influencer activista @paltavidavegana, quien encabeza la recaudación de fondos para las brigadas que luchan contra el fuego en la Patagonia argentina. Gracias a la intervención económica de la cantante, se logró equipar a cuatro brigadas autoconvocadas con indumentaria de trabajo específica, mangas, lanzas y otras herramientas forestales críticas para quienes arriesgan su vida en el terreno para proteger el ecosistema sureño.

La referente de la recaudación destacó públicamente el enorme gesto de la cantante agradeciéndole por la difusión masiva y el aporte económico, subrayando que una vez más demostró por qué es apodada como la "Nena de Argentina". Además de la ayuda material directa, María utilizó de forma constante sus perfiles en redes sociales para compartir distintos posteos destinados a informar y visibilizar la gravedad de los incendios en el sur, utilizando su alcance global para concientizar sobre la emergencia climática.

Esta combinación de ayuda directa en el Sur, visibilidad mediática constante y entrenamiento presencial en Lima consolida a la artista como una figura genuinamente comprometida con la labor de los bomberos, elevando su perfil más allá de su exitosa carrera musical en los rankings mundiales.