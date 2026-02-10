Acusan a Tamara Báez de estafa en redes sociales y la influencer salió a responder desde Brasil

Tamara Báez volvió a quedar en el centro de la polémica luego de que en redes sociales se viralizara una acusación en su contra por una presunta estafa vinculada a servicios de marketing digital. El reclamo, que había sido publicado semanas atrás, tomó fuerza en los últimos días y motivó una respuesta pública de la influencer.

Mientras se encuentra de viaje en Brasil, Báez utilizó sus historias de Instagram para referirse a la situación, luego de que una joven la acusara a ella y a la agencia con la que trabaja de no cumplir con un servicio contratado.

La acusación que se viralizó en TikTok

El conflicto se originó a partir de un video publicado en TikTok por una joven que relató una experiencia negativa con Tamara Báez y una agencia de marketing digital. Si bien el clip data de principios de enero, recién en los últimos días logró mayor alcance y repercusión en distintas plataformas.

La usuaria, dueña de la cuenta @melina_tech, afirmó haber contratado un servicio por el cual pagó 500 mil pesos, con la promesa de aumentar en 10 mil seguidores su cuenta a partir de posteos promocionales.

"Reconozco que fue una bolucompra, pero la diferencia es que muchas veces al menos te quedás con algo y yo no me quedé con nada", expresó la joven en el video, en el que calificó la situación como una estafa.

La respuesta de Tamara Báez

Ante la viralización del reclamo y la multiplicación de comentarios en redes sociales, Tamara Báez decidió responder públicamente. Desde Brasil, publicó una historia en Instagram en la que pidió disculpas y explicó su postura frente a lo ocurrido.

"Recién veo la funa que me están pegando en TikTok de que estafé a una chica. Las chicas de la agencia me contaron que se quejó hace un tiempo porque no subió 10 mil seguidores. Les dije si podían solucionarlo ellas, ya sea devolverle la plata o lo que quieran, porque la verdad es que yo no sabía que ofrecían así los sorteos", señaló.

La influencer también aclaró que el crecimiento en seguidores no siempre es lineal ni garantizado. "A veces se puede subir 10 mil o 6 mil seguidores y otras no. Le pido disculpas si tuvo una mala experiencia. Trabajo con muchos emprendimientos que me viven agradeciendo porque subieron muchísimo más de 10 mil seguidores", afirmó.

Finalmente, aseguró que, en caso de ser necesario, se gestionará una devolución del dinero. "Si necesita la plata, lo hablo con la agencia y se la devolvemos", concluyó.

Como parte de su descargo, Báez compartió además una captura de una conversación de WhatsApp con representantes de la agencia, en la que expresó que desconocía que el servicio ofreciera de manera explícita un aumento garantizado de 10 mil seguidores.