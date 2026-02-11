A los besos con otra mujer: aseguran que Mauro Icardi le fue infiel a la China Suárez

Aseguran que el futbolista Mauro Icardi le fue infiel a su pareja, Eugenia "La China" Suárez, mientras que ella se encuentra en Buenos Aires por cuestiones laborales relacionadas al estreno de la serie "En el barro".

El futbolista estuvo presente en el cumpleaños número 30 del mediocampista Lucas Torreira, donde se lo vio de fiesta con amigos cercanos y otros futbolistas.

En las últimas horas, comenzó a circular un video donde se lo ve a Icardi bailando entre amigos, muy cercano a una mujer morocha, entre otras.

En una parte del clip, se puede ver cómo la mujer le agarra la cara a una persona con las mismas características físicas que tiene Icardi, concretando un fuerte beso.

A diferencia de otras ocasiones, el futbolista no utilizó sus redes sociales para desmentir la información que circuló en las últimas horas. Por su parte, la China tampoco hizo referencia al escándalo.

Las imágenes generaron debate entre los usuarios, quienes sostienen que el jugador tiene un tatuaje en su nuca, algo que no se ve en la persona del video. Otros destacan que en un momento aparecen Icardi y la persona en cuestión.