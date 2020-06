"Casados con hijos": se sumó un nuevo personaje femenino al elenco después de la salida de Érica Rivas

Cada vez falta menos para el estreno de Casados con hijos en el teatro. La versión argentina de la sitcom Married with Children llegará a la calle Corrientes en enero de 2021. Guillermo Francella, Flor Peña, Marcelo De Bellis, Darío y Luisana Lopilato serán parte del elenco. No así Érica Rivas, que se bajó del proyecto.

En una entrevista con Intrusos, Axel Kuschevatzky contó que ya tenían armado el guion con la presencia de María Elena Fuseneco, el personaje de Rivas. Cuando se enteraron de que la actriz no aceptó, tuvieron que modificar toda la obra.

"Teníamos todo listo, pero la salida de María Elena nos obligó a reescribir los diálogos", detalló el autor de la adaptación teatral de Casados con hijos. Además, adelantó que habrá una incorporación al elenco.

"Lo que estamos escribiendo es una comedia con seis personajes. Hay un personaje nuevo, que es una mujer y no es María Elena", precisó Kuschevatzky. "¿Es la mamá de Moni?", preguntó Rodrigo Lussich y el invitado prefirió no dar más detalles.

Por último, trató desdramatizar la salida de Érica de la obra. "No hubo un acuerdo. Punto. Esto pasa todo el tiempo en las obras de teatro, en las películas. No veo ninguna animosidad. La quiero mucho a Érica, la respeto, está en su derecho de decidir hacer o no hacer algo", finalizó.