El Teatro Colón se mete en la polémica con Timothée Chalamet sobre el ballet y la ópera

Una intervención pública del actor estadounidense Timothée Chalamet desató una intensa polémica dentro del mundo de las artes escénicas, especialmente entre comunidades vinculadas al ballet y la ópera. El episodio ocurrió durante un evento comunitario organizado por Variety y CNN en la Universidad de Texas, donde el intérprete participó de una conversación con el actor Matthew McConaughey.

Durante el intercambio, en el que se abordaron distintos temas relacionados con el arte, Chalamet —nominado al Oscar por su papel en Marty Supreme— realizó una declaración que rápidamente se volvió viral. El actor expresó: "No quiero trabajar en ballet ni en ópera ni en cosas que digan: 'Oye, mantené esto vivo, aunque a nadie le importe'".

Si bien posteriormente intentó suavizar el impacto de sus palabras al señalar que siente "profundo respeto" por quienes se dedican a estas disciplinas, el comentario ya había generado una fuerte reacción. Diversas instituciones y artistas del ámbito cultural señalaron el peso público de las declaraciones del actor y respondieron públicamente.

La reacción de los grandes teatros

Uno de los primeros en responder fue el prestigioso Royal Ballet and Opera. A través de su cuenta de Instagram, la institución compartió imágenes de sus artistas e intérpretes junto a un mensaje que buscó reivindicar el valor de estas expresiones artísticas. El texto señalaba: "Cada noche en la Royal Opera House, miles de personas se reúnen para ver ballet y ópera. Por la música. Por las historias. Por la magia pura de la actuación en vivo. Si quieres reconsiderarlo (Timothée Chalamet), nuestras puertas están abiertas".

La publicación se sumó a una serie de respuestas que comenzaron a circular desde distintas compañías y teatros del mundo, muchos de los cuales apelaron a un tono irónico o cordial para responder al actor.

El Teatro Colón entra en escena

En Argentina, el histórico Teatro Colón también decidió intervenir en la discusión. La institución publicó un breve video en sus redes sociales que incorporaba el audio del propio Chalamet pronunciando su comentario.

Mientras se escuchaban sus palabras, en pantalla aparecía la frase "No importa", superpuesta sobre imágenes de la sala del Colón completamente llena de público y aplausos.

Nos importa, we care 🎭 pic.twitter.com/PLfPvVzICT \\\— Teatro Colón (@TeatroColon) March 9, 2026

La publicación rápidamente generó repercusión entre los seguidores del teatro y dio lugar a numerosos comentarios críticos hacia el actor. Entre las reacciones de los usuarios se destacaron algunas particularmente duras:

"Cuando sea un poco más maduro, entenderá la magnitud e importancia del ballet y ópera. Seguramente le guste Bad Bunny por hablar así".

"El pibito es un típico creído, un poco ignorante de la historia y el arte. Es generacional también".

"Desafortunado comentario de Chalamet por el contexto e inconsistencia casi caprichosa, vanidad de pibe ganador y poca reflexión".

Sin embargo, también hubo quienes señalaron que la reacción frente a sus palabras podría haber sido "escandalosa y desmedida", planteando que el debate podría estar amplificando una opinión personal del actor.

Invitaciones, ironías y promociones

La respuesta del mundo de la ópera y el ballet no se limitó a las críticas. Varias instituciones optaron por una estrategia más irónica o diplomática. La Los Angeles Opera publicó en redes sociales un mensaje dirigido al actor: "Te ofreceríamos entradas de cortesía para Akenatón, pero se están agotando. Quedan algunas plazas disponibles si te apuras".

Por su parte, la English National Opera también se sumó al intercambio en Instagram con una invitación directa: "Nos encantaría ayudarte a cambiar de opinión. Te regalamos entradas para que vuelvas a enamorarte de la ópera cuando quieras. Besos y abrazos".

La ironía alcanzó incluso a la estrategia comercial. La Seattle Opera anunció un 14 % de descuento en las entradas para su producción de Carmen utilizando el código promocional "Timothée".

Artistas también responden

La polémica también despertó reacciones dentro del propio mundo del espectáculo. La actriz de Hollywood Jamie Lee Curtis planteó públicamente una reflexión a través de Instagram: "¿Por qué algunos artistas se burlan de otros artistas?"

En el ámbito de la danza, la respuesta fue igualmente directa. La bailarina principal del New York City Ballet, Megan Fairchild, ironizó sobre el comentario del actor en sus redes sociales: "¡Timmy, no me había dado cuenta de que eras un bailarín o cantante de ópera de talla mundial que simplemente decidió no dedicarse a ello porque la actuación es más popular!"

Al mismo tiempo, el English National Ballet subrayó que el arte "no sólo está vivo y bien, sino que está prosperando", reforzando la idea de que estas disciplinas mantienen un público activo y comprometido.