Polémica: un mail del Consulado argentino en Miami promocionó el show de Fátima Flórez

Una controversia se desató en torno al Consulado General de la República Argentina en Miami, luego de que se difundiera un correo electrónico oficial en el que se promociona un espectáculo privado de la humorista Fátima Flórez, acompañado por un enlace directo para la compra de entradas.

El consulado, que depende del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, quedó en el centro de la polémica cuando se conoció el contenido del correo enviado desde una cuenta institucional, en el que se invitaba a asistir a un show comercial que tendrá lugar en Miami.

El episodio generó cuestionamientos debido a que la difusión se realizó a través de una cuenta oficial del Estado argentino, lo que implicaría el uso de canales institucionales y bases de datos oficiales para promocionar una actividad privada.

Un correo oficial que promociona un espectáculo

El mensaje fue enviado desde la dirección [email protected] y tenía como asunto "FÁTIMA UNIVERSAL (este sábado)".

Lejos de convocar a una actividad institucional, académica o a un evento cultural gratuito organizado por el consulado, el correo difundía un espectáculo privado protagonizado por Fátima Flórez. La artista, además, fue pareja del presidente argentino Javier Milei.

El contenido del correo comenzaba con una frase que vinculaba directamente a la sede diplomática con la productora del evento: "Nuestros amigos de ARPI Group presentan". Con esa introducción, el propio consulado se identificaba con la empresa privada responsable de la organización del espectáculo.

El mensaje incluía además un enlace directo a la plataforma de venta de entradas, lo que permitía a los destinatarios acceder inmediatamente a la compra de tickets para el evento.

El show se realizará en ARPI Studios

Según el contenido del correo oficial, el espectáculo promocionado se realizará el sábado 14 de marzo en los estudios de ARPI Studios.

La venta de entradas se canaliza a través de la plataforma Ticketplate, cuyo enlace fue incluido directamente dentro del correo enviado desde la cuenta institucional del consulado.

La difusión de este enlace desde un canal oficial fue uno de los elementos que despertó críticas, ya que implica la promoción de una actividad con fines comerciales utilizando recursos comunicacionales del Estado.

El origen de la polémica en redes sociales

La situación tomó estado público luego de que la periodista Victoria de Masi publicara el contenido del correo en la red social X.

En su publicación, la periodista calificó el episodio como "curioso", al advertir que la sede diplomática estaba difundiendo el espectáculo con un link directo para la compra de entradas.

A partir de esa difusión en redes sociales, el contenido del mail comenzó a circular ampliamente y generó cuestionamientos acerca del uso de canales oficiales del Estado para promocionar eventos privados.

Entradas en dólares y paquetes VIP

El enlace incluido en el correo oficial conduce al sitio donde se detallan los precios de las entradas para el espectáculo.

Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, el sistema de venta ofrece distintas categorías de tickets, con valores expresados en dólares.

Los precios informados en la plataforma son:

Entrada General 2: 40,32 dólares.

Ubicación VIP: 110 dólares.

Además, el sistema ofrece una opción de mayor valor denominada "VIP Meet and Greet", cuyo costo asciende a 198 dólares.

Este paquete incluye un beneficio adicional para los asistentes: la posibilidad de conocer a la artista y tomarse una fotografía con ella luego del espectáculo.

Debate por el uso de canales institucionales

La difusión del espectáculo desde una cuenta oficial del consulado generó cuestionamientos principalmente por el uso de recursos institucionales para promocionar una actividad privada con fines comerciales.

El hecho de que el correo haya sido enviado desde una dirección perteneciente al Estado argentino y que incluyera un enlace directo a la venta de entradas es uno de los puntos que alimentaron la polémica.

En particular, se señaló que el mensaje no correspondía a una actividad cultural institucional ni a un evento gratuito, sino a un espectáculo organizado por una productora privada.

De esta manera, el episodio dejó al Consulado argentino en Miami en el centro de un debate sobre los límites en el uso de canales oficiales para la difusión de eventos culturales y comerciales, luego de que el correo institucional promocionara el show "Fátima Universal" con acceso directo a la compra de entradas para el público.