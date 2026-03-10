Le otorgaron la prisión domiciliaria Morena Rial después de 5 meses tras las rejas

La influencer Morena Rial fue beneficiada con el régimen de prisión domiciliaria en la causa en la que se la acusa de participar en una serie de presuntos robos cometidos en el Conurbano bonaerense. La información fue confirmada por fuentes vinculadas al expediente.

Hasta el momento de la decisión judicial, la joven de 26 años se encontraba detenida en el penal de Magdalena, lugar al que había sido trasladada tras quedar imputada en el proceso penal.

Rial es hija del periodista y conductor Jorge Rial, una figura conocida del ámbito mediático argentino. La investigación judicial apunta a su presunta participación en distintos hechos delictivos ocurridos en varias localidades de la provincia de Buenos Aires.

Los hechos investigados en el Conurbano

Según la información del caso, los presuntos ilícitos investigados habrían sido perpetrados en diferentes zonas del Conurbano bonaerense, entre ellas:

Castelar, localidad del partido de Morón

Villa Adelina

Martínez, en el partido de San Isidro

La investigación judicial también menciona irregularidades vinculadas a la situación laboral de la imputada. En el expediente se señala que no se pudieron justificar ausencias correspondientes a dos períodos específicos:

Del 18 al 22 de agosto

Del 15 al 19 de septiembre

Además, en la causa se registran faltas de constancias de empleo, un elemento que forma parte de la documentación evaluada durante la etapa de instrucción.

Los delitos que se le imputan

Dentro del expediente judicial, Morena Rial no es la única persona imputada. La causa incluye a otros acusados y detalla los cargos que enfrenta cada uno.

En el caso de la influencer y de Alan Martínez Fernández, ambos se encuentran imputados por una serie de delitos complejos que combinan distintos agravantes.

Entre las figuras penales mencionadas en la imputación figuran:

Robo doblemente agravado por haber sido cometido mediante escalamiento y efracción (hecho 1)

Robo doblemente agravado por su comisión en poblado y en banda y por ser cometido mediante efracción (hecho 2)

Robo doblemente agravado por su comisión en poblado y en banda y por haber sido cometido mediante efracción (hecho 3)

Estos delitos se encuentran en concurso real, una figura jurídica que se aplica cuando una persona es acusada por varios hechos delictivos independientes entre sí dentro de un mismo proceso.

Otro imputado en el expediente

La causa también involucra a Lautaro Tomás Ledesma, de 23 años, quien enfrenta cargos vinculados a algunos de los hechos investigados.

En su caso, la imputación incluye:

Robo doblemente agravado por haber sido cometido mediante escalamiento y efracción (primer hecho)

Robo doblemente agravado por su comisión en poblado y en banda y por haber sido cometido mediante efracción (tercer hecho)

Al igual que en la imputación de los otros acusados, los delitos señalados también se encuentran en concurso real, lo que implica que la justicia considera que se trataría de hechos distintos dentro del mismo expediente.

Pedido de elevación a juicio oral

Tras el desarrollo de la etapa de instrucción, el fiscal de San Isidro, Patricio Ferrari, solicitó la elevación de la causa a juicio oral y público.

Este pedido marca un avance en el proceso judicial, ya que implica que el fiscal considera que la investigación reunió elementos suficientes para que el caso sea evaluado en un debate oral ante un tribunal.

Con la concesión de la prisión domiciliaria, la situación procesal de Morena Rial cambia respecto a su lugar de detención, aunque continúa imputada dentro del expediente judicial que analiza los presuntos robos ocurridos en distintas localidades del Conurbano bonaerense.