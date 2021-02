Cómo sigue la salud de Karina Gao, que está embarazada y en coma farmacológico con COVID-19

Karina Gao conmovió a todos con su dramático relato desde la terapia intensiva de la clínica donde fue internada por coronavirus. Está embarazada, su estado se complicó por una neumonía bilateral y al no poder respirar bien los médicos decidieron inducirla al coma para que tanto ella como su bebé recibieran oxígeno. “Este va a ser mi último mensaje a esta comunidad hermosa que me acompañó durante cinco años. Les voy a pedir un último favor, recen por mí. Me van a inducir al coma dentro de 15 minutos y no sabemos cuándo voy a despertar. Por favor, recen”, expresó este viernes al mediodía.

Florencia Peña, su compañera de programa, no pudo contener las lágrimas al hablar de su delicadísimo estado de salud. “Es un día un poco triste para este grupo porque nuestra compañera Karina, a quien queremos un montón y compartimos días de alegría, no la está pasando bien. Ella está embarazada y se le complicó muchísimo su cuadro de COVID-19. Acaba de entrar en un coma inducido. Ella estuvo compartiendo con alegría, como es ella, todo en sus redes. Me da mucha tristeza porque es alguien a quien queremos y no entendemos cómo funciona este virus. También porque tiene un bebito al que hay que cuidar”, comenzó diciendo entre lágrimas.



Y luego agregó: “Ella nos estuvo escribiendo y tranquilizando todos estos días. No lo habíamos compartido esto porque es una situación difícil, el marido no la está pasando bien y tienen mellizos. El cuadro se agravó. Es una embarazada atípica porque veníamos escuchando que las embarazadas no corrían peligro. Y ella está en un cuadro grave”. Nancy Pazos señaló que la cocinera levantó fiebre el miércoles, por lo que decidieron hisoparla. En ese entonces, ya había perdido el olfato y se aisló en su domicilio para no contagiar a nadie. Sin embargo, poco a poco todo se fue complicando y la temperatura aumentó. Gao se encuentra embarazada de 25 semanas y la tomografía que le hicieron detectó que el estado de sus pulmones era muy complejo, por lo que no dudaron en intubarla para que tanto ella como su bebé dejaran de sufrir.

En las últimas horas, la periodista utilizó sus redes sociales para dar las últimas noticias sobre la salud de Karina. El parte médico indicó que Karina y su hijo están oxigenando muy bien, “Tiene fuerzas y van a salir”, comentó.

Gao nació en China y se instaló en la Argentina cuando tenía apenas nueve años. Sus papás vinieron en busca de un futuro mejor y ella también tuvo mucha suerte. “En un comienzo vivíamos en una habitación. Como no tenía cama dormía arriba de una cómoda que encontramos en la calle. No sabía ni una palabra de español, solamente la dirección de la casa para no perderme”, le confió tiempo atrás a la revista OhLaLá.