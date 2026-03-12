Doble eliminación en MasterChef Celebrity: ¿Quiénes dejaron el certamen?

Después de meses de competencia, aprendizaje y presión constante, los participantes de MasterChef Celebrity (Telefe) atraviesan uno de los momentos más determinantes del programa. En esta etapa avanzada del certamen, cada desafío se vuelve crucial y el más mínimo error puede significar el final del camino hacia la gran final.

En ese contexto de máxima exigencia, este miércoles se vivió una de las jornadas más intensas de la temporada, con un desafío culinario que puso a prueba no solo las habilidades técnicas de los concursantes, sino también su capacidad de manejar la tensión y las emociones.

El resultado fue una noche marcada por platos fallidos, momentos de estrés en las cocinas y la eliminación de dos participantes, que se despidieron entre lágrimas y palabras de agradecimiento.

El desafío que desató el caos en las cocinas

La prueba central de la noche consistió en cocinar pulpo, un ingrediente exigente que demandó precisión, técnica y control del tiempo.

Tras recibir las indicaciones del jurado, el reloj comenzó a correr y con él también se intensificaron los nervios de los competidores. El ambiente dentro del estudio se volvió rápidamente tenso.

En pocos minutos, el descontrol invadió cada estación de trabajo, generando situaciones que reflejaron la presión propia de la etapa final del programa. Durante el desarrollo del desafío se registraron:

Momentos de estrés entre los participantes

Errores en la preparación de los platos

Insultos producto de la tensión del momento

Platos que terminaron quemados

A pesar de las dificultades, los concursantes lograron completar sus preparaciones y presentar sus platos ante los chefs, conscientes de que el resultado del desafío definiría quiénes continuarían en carrera.

Los primeros clasificados a la semana final

Una vez finalizado el tiempo y apagadas las hornallas, comenzó la instancia de evaluación. Los primeros en presentarse frente al jurado fueron Ian Lucas y Marixa Balli, quienes recibieron rápidamente una noticia alentadora.

El jurado anunció: "Les toca a ustedes dos, ser los primeros que acceden a la semana final".

Con esa decisión, ambos competidores lograron asegurar su continuidad en la competencia y avanzar directamente a la etapa final del programa.

Posteriormente llegó el turno de el Turco Husaín, Sofía "La Reini" Gonet y Emilia Attias, quienes también esperaban la devolución de los especialistas.

Tras analizar sus platos, el jurado confirmó su clasificación: "Los tres pasan a la próxima etapa". De esta manera, cinco participantes quedaron oficialmente dentro de la siguiente instancia del certamen.

Suspenso y definición entre tres competidores

La tensión alcanzó su punto máximo cuando Cachete Sierra, Evangelina Anderson y Maxi López quedaron como los últimos tres competidores a la espera del veredicto final.

El silencio dominó el estudio mientras el jurado deliberaba. Finalmente, el chef Germán Martitegui tomó la palabra y, con un tono cargado de suspenso, anunció la decisión.

"El cocinero que sigue en competencia es Maxí López". La noticia confirmó que el exfutbolista continuaría en el programa, mientras que Evangelina Anderson y Cachete Sierra quedaban eliminados.

Lejos de celebrar su permanencia, López reaccionó con un gesto de tristeza y compañerismo. El exdelantero se abrazó con sus compañeros y expresó sus sentimientos frente a las cámaras.

"Me tocó quedarme, estoy entre los seis mejores, para mí es un orgullo enorme, siento tristeza por mis compañeros que se tienen que ir hoy", afirmó.

Las palabras de despedida de Evangelina Anderson

Tras conocerse el resultado, Evangelina Anderson compartió su experiencia en el programa y agradeció la oportunidad de haber participado. Frente a las cámaras, expresó: "Fui muy feliz, aprendí muchísimo. De cocinar en casa, a cocinarle a grandes chefs, es el honor más grande que me llevo".

El chef Germán Martitegui también destacó su evolución dentro de la competencia y recordó un aspecto que al inicio generaba dudas.

"La verdad, cuando dijiste que eras vegetariana pensé que iba a ser un gran problema, fuiste muy valiente para pasar todas las barreras psicológicas que implican cocinar a un animal. Felicitaciones".

El reconocimiento a Cachete Sierra

En la misma instancia, Martitegui dirigió unas palabras a Cachete Sierra, destacando su crecimiento a lo largo del certamen.

El chef señaló: "Cachete, llegaste hasta acá con un gran manejo de las carnes, fuiste sofisticando la forma en la que cocinabas, mis sensaciones es que podés cocinar y hacer cualquier cosa bien porque ponés muchas ganas. Te deja afuera solo un mal punto de un pulpo y nada más".

También la conductora Wanda Nara se refirió al participante, resaltando el aspecto humano que mostró durante el programa.

"Cachete, se te ve tan rudo y fuerte por fuera que creo que tus compañeros y nosotros pudimos conocer, a lo largo de la competencia, una persona frágil con lindos sentimientos. Sos un gran participante y un gran compañero de equipo".

Un cierre cargado de emoción

En medio de la despedida, Wanda Nara también dedicó unas palabras a Evangelina Anderson, recordando el contexto personal en el que decidió sumarse al programa.

"Eva, valoro que hayas entrado en esta competencia en un momento tan especial para vos. Yo creo que mientras estabas acá podías desconectar de un montón de cosas. Creo que eso te trajo a la competencia, poder demostrar lo que sos como compañero, como amiga. No estás sola, este programa nos acercó después de muchos años, tus hijos están orgullosos de la mamá que tienen y están abrazados, emocionados y orgullosos de mamá".

Con la voz quebrada y visiblemente emocionada, Anderson cerró su paso por el reality con un mensaje cargado de gratitud.

"Esta etapa la voy a guardar en el baúl de los recuerdos más lindos de mi vida. Me emociono porque me hizo muy bien estar acá. Wanda, gracias por insistirme de venir, conocí gente maravillosa, hicieron que una etapa muy difícil de mi vida se convierta en felicidad y diversión".

Así, entre lágrimas, abrazos y palabras de reconocimiento, MasterChef Celebrity vivió una de sus noches más emotivas, marcada por la despedida de dos participantes que dejaron su huella en la competencia.