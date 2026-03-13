"Pecadores" y "Una batalla tras otra" lideran la carrera hacia los Oscar más impredecibles en años

La ceremonia de los Premios de la Academia, que se celebrará este domingo en Los Ángeles, se perfila como una de las ediciones más impredecibles de los últimos años. El motivo principal es la intensa competencia entre dos producciones que dominan la temporada: "Pecadores" y "Una batalla tras otra", ambas nominadas al premio a mejor película y con presencia fuerte en múltiples categorías clave.

La gala contará con la conducción del comediante Conan O'Brien y una programación musical que incluirá la participación de Las guerreras KPop, lo que anticipa un espectáculo de alto impacto. Sin embargo, el foco principal estará puesto en el desenlace de la principal categoría de la noche, cuyo resultado sigue siendo un verdadero misterio.

"Hasta que se abra el sobre final para mejor película, no vamos a saber quién va a ganar", señaló Clayton Davis, columnista de premios de Variety. El analista sostuvo que ambas producciones tienen el potencial de romper varios récords dentro de la historia de los Oscar.

"Pecadores": un fenómeno que ya hizo historia

Entre las favoritas se encuentra "Pecadores", un éxito de taquilla que combina terror gótico y una historia de vampiros, dirigido por Ryan Coogler. La película ya logró un hito en la historia de los premios al obtener 16 nominaciones, una cifra que la posiciona entre las producciones más destacadas de la temporada.

La trama funciona como una alegoría racial con ritmo de blues, un enfoque que ha captado tanto la atención del público como de la crítica especializada. En términos históricos, el film tiene la posibilidad de igualar el récord de mayor número de premios Oscar ganados por una sola película, una marca que actualmente comparten tres clásicos del cine:

Ben-Hur

Titanic

El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey

Cada una de estas producciones consiguió 11 estatuillas, un registro que "Pecadores" podría alcanzar si concreta una noche perfecta.

Otro elemento que agrega peso histórico a la candidatura es la figura de Ryan Coogler, conocido por su trabajo en Black Panther. De ganar el premio a mejor director, Coogler se convertiría en el primer afroamericano en obtener este reconocimiento en los 98 años de historia de los Oscar. Según Clayton Davis, el director "es apenas el séptimo en ser nominado" y existe un amplio reconocimiento dentro de la industria hacia su trabajo.

Pecadores', dirigida por Ryan Coogler, hace historia en los Oscar con 16 nominaciones

"Una batalla tras otra": la favorita de la temporada

Si bien "Pecadores" lidera en número de nominaciones, la favorita constante durante la temporada de premios ha sido "Una batalla tras otra", una producción que mezcla thriller político y drama personal. La película, dirigida por Paul Thomas Anderson, sigue la historia de un revolucionario retirado que busca a su hija adolescente. El relato se desarrolla en un contexto marcado por:

violencia radical

redadas migratorias

grupos supremacistas blancos

Aunque la narrativa no lo menciona de manera explícita, el trasfondo de la historia dialoga con tensiones presentes en la sociedad estadounidense actual.

El film obtuvo 13 nominaciones y, al igual que "Pecadores", también podría alcanzar el récord histórico de premios ganados por una sola película. Para su director, la gala representa una oportunidad particularmente significativa: Paul Thomas Anderson acumula 11 nominaciones al Oscar a lo largo de su carrera y nunca ha ganado la estatuilla. Entre sus trabajos más reconocidos figuran Petróleo Sangriento y Boogie Nights.

De acuerdo con Clayton Davis, el hecho de que ambas producciones sean películas populares y ampliamente conocidas por el público podría traducirse en mejores índices de audiencia para la ceremonia.

'Una batalla tras otra', de Paul Thomas Anderson, suma 13 nominaciones

Categorías actorales abiertas: un año sin favoritos claros

Si la incertidumbre rodea la categoría de mejor película, el panorama es aún más complejo en los premios de actuación, donde los pronósticos han cambiado en las últimas semanas.

Uno de los nombres que parecía encaminarse al premio era Timothée Chalamet, nominado por su papel como un implacable jugador de ping-pong en "Marty Supremo". El actor, que el año anterior perdió por poco el galardón a mejor actor por su interpretación de Bob Dylan en Un completo desconocido, partía como favorito. Sin embargo, una serie de comentarios desafortunados, entre ellos declaraciones en las que menospreciaba el ballet y la ópera afirmando que "a nadie le importan", provocaron una caída abrupta en sus posibilidades.

En ese contexto emergió con fuerza Michael B. Jordan, protagonista de "Pecadores", donde interpreta a dos hermanos gemelos. El actor obtuvo recientemente el premio del Sindicato de Actores, un reconocimiento clave que llegó justo antes del cierre de las votaciones del Oscar. Según Davis, su interpretación representa "una actuación de estrella de cine que no vemos muy a menudo", y considera que el actor se encuentra muy cerca de la línea de meta. Aun así, otros candidatos siguen en carrera, entre ellos:

Leonardo DiCaprio, por Una batalla tras otra

Ethan Hawke, por Blue Moon

Actores secundarios y una categoría femenina impredecible

Las categorías de interpretación secundaria también aparecen abiertas. Entre los nominados destaca Sean Penn, quien podría obtener su tercer Oscar por su papel de soldado cómico pero aterrador en "Una batalla tras otra".

No obstante, la competencia incluye nombres de gran peso:

Stellan Skarsgard, por Valor sentimental, considerado un referente internacional del cine de autor.

Delroy Lindo, quien a los 73 años recibe su primera nominación al Oscar por su actuación en Pecadores.

En mejor actriz de reparto, las posibilidades también están repartidas entre varias intérpretes:

Amy Madigan, por su papel de villana en el film de terror La hora de la desaparición.

Teyana Taylor, quien interpreta a una revolucionaria en Una batalla tras otra.

Wunmi Mosaku, en el rol de curandera en Pecadores.

En contraste con esta incertidumbre, la única categoría que parece tener un desenlace claro es la de mejor actriz, donde Jessie Buckley domina las predicciones por su interpretación de la esposa de William Shakespeare en "Hamnet". Davis fue categórico al respecto: "Ha sido la aplanadora toda la temporada. Es lo único por lo que puedes apostar".

Música, homenajes y una categoría internacional impredecible

La ceremonia también tendrá momentos musicales destacados. Las cantantes Ejae, Audrey Nuna y Rei Ami, voces del ficticio grupo HUNTR/X de la película de Netflix Las guerreras KPop, interpretarán "Golden", la canción nominada al Oscar del film.

Además, se rumorea que Barbra Streisand interpretará un homenaje dedicado a Robert Redford, su coprotagonista en Nuestros años felices, quien falleció en septiembre de 2025. En paralelo, la categoría de mejor película internacional también presenta un escenario incierto. Entre las principales candidatas se encuentran:

Valor sentimental, un drama familiar proveniente de Noruega.

El agente secreto, un thriller político surrealista de Brasil.

Una noche que podría redefinir la historia de los Oscar

Con dos películas capaces de romper récords, categorías actorales sin favoritos claros y una competencia cerrada en varias ternas clave, la ceremonia de este año se perfila como una de las más abiertas de la historia reciente de Hollywood.

Todo indica que el suspenso se mantendrá hasta el final de la noche, cuando finalmente se anuncie la mejor película del año, un premio que —como anticipan los analistas— solo se definirá cuando se abra el último sobre sobre el escenario de Los Ángeles.