Embargan el sueldo de un participante de Gran Hermano por una deuda millonaria de cuota alimentaria

El sueldo del exfutbolista Brian Sarmiento fue embargado por decisión judicial debido a una deuda por incumplimiento en el pago de la cuota alimentaria de su hija de 10 años. La acción fue iniciada por su expareja, Jazmín "Tesi" Posa, quien solicitó una medida cautelar para garantizar el cobro de los montos adeudados.

Según trascendió, la solicitud apunta directamente a los ingresos que el exfutbolista percibe actualmente por su participación en el reality Gran Hermano 2026, emitido por Telefe y producido por Kuarzo.

La mujer argumentó ante la Justicia que Sarmiento no paga la cuota alimentaria desde hace 22 meses, lo que derivó en una deuda significativa que ahora será descontada directamente de su remuneración televisiva.

El monto de la deuda y los detalles del reclamo

La información fue difundida públicamente por el periodista Santiago Riva Roy durante el programa DDM, que se emite por América TV. Allí se reveló el detalle del monto acumulado.

De acuerdo con los datos informados, la deuda asciende a $12.792.348 pesos argentinos, vinculada a una cuota alimentaria fijada en 300 dólares mensuales.

Además del monto principal, el acuerdo judicial contemplaba una penalización económica por mora. En concreto, se estableció una multa de 2 dólares por cada día de retraso en el pago.

Este punto resultó determinante en el crecimiento de la deuda, ya que el retraso acumulado alcanzó 681 días.

Entre los datos clave del caso se destacan:

Cuota alimentaria establecida: 300 dólares mensuales

Tiempo sin pagos: 22 meses

Multa por retraso: 2 dólares por día

Días acumulados de mora: 681

Deuda total informada: $12.792.348 pesos argentinos

Estos elementos conforman el cálculo que motivó la intervención judicial y el posterior embargo.

El embargo sobre el salario de Gran Hermano

La medida ya fue aceptada por la Justicia y formalmente notificada a las empresas involucradas en el reality. Según explicó el periodista durante la emisión televisiva, tanto Telefe como Kuarzo recibieron la notificación correspondiente para ejecutar la disposición judicial.

En ese sentido, Riva Roy señaló que el dinero que Sarmiento obtenga por su participación en el programa no podrá ser cobrado directamente por él hasta que se salde la deuda.

"Ya fue aceptado por la justicia, firmado, ya está notificado para Telefe, Kuarzo, y no va a poder ir un peso a los bolsillos de Brian hasta que se salde la deuda de cuota alimentaria", informó el panelista.

De acuerdo con lo informado en el programa, el primer sueldo que el exfutbolista perciba por su participación en el reality será embargado. El destino de los ingresos posteriores quedaría sujeto a discusión una vez que Sarmiento finalice su participación en el ciclo televisivo.

Un conflicto judicial que trasciende lo mediático

El caso combina una disputa judicial por cuota alimentaria con la exposición pública de un participante de televisión, lo que generó una amplia repercusión mediática.

Mientras el exfutbolista continúa dentro de Gran Hermano 2026, la resolución judicial establece un mecanismo para asegurar el cumplimiento de la obligación económica vinculada al sostenimiento de su hija.

La medida cautelar busca garantizar el cobro efectivo de la deuda acumulada, utilizando como vía de ejecución los ingresos generados por su actual actividad televisiva.