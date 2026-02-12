Cosquín Rock 2026: el ritual cumple 25 años con una grilla histórica

El próximo 14 y 15 de febrero, las sierras cordobesas volverán a convertirse en el epicentro sonoro de la Argentina con la llegada del Cosquín Rock 2026. Esta edición reviste una relevancia especial, ya que se celebran los 25 años de un ritual que ha sabido transformarse con el paso del tiempo. Lo que nació como un encuentro puramente rockero se ha consolidado hoy como un festival multigeneracional y diverso, abriendo sus seis escenarios a un abanico de géneros que incluyen el pop, los sonidos urbanos, la electrónica y el blues.

Con más de 100 artistas confirmados, el predio de Santa María de Punilla se alista para una logística monumental que espera movilizar a miles de fanáticos provenientes de todos los puntos del país. En este contexto de celebración, el festival no solo se posiciona como una vidriera musical, sino como un fenómeno de energía colectiva que define el pulso cultural del verano.

El rol de la seguridad en la experiencia del espectador

Para que un evento de esta magnitud sea posible, el respaldo institucional es fundamental. En esta edición aniversario, Life Seguros se integra como un protagonista clave, marcando el cierre de su campaña de verano denominada "Life is Life". Como la aseguradora oficial del evento, su participación trasciende la mera presencia de marca; la compañía es la encargada de brindar la cobertura necesaria tanto para los asistentes como para las miles de personas que integran el staff de organización.

La propuesta de valor de la firma se asienta sobre los pilares de vivir, potenciar y proteger, buscando que el público pueda enfocarse exclusivamente en el disfrute. Entendiendo el pulso de la cultura joven, la marca despliega una infraestructura diseñada para que el respaldo sea tangible en cada rincón del aeródromo.

Una grilla imbatible para festejar el aniversario

La programación de este año ha sido diseñada para ser recordada por décadas. El sábado 14 de febrero, la atención se repartirá entre los escenarios principales con propuestas que cruzan generaciones:

Escenario Norte: contará con las presentaciones estelares de Lali , Babasónicos y Dillom .

contará con las presentaciones estelares de , y . Escenario Sur: vibrará con el histórico regreso de Viejas Locas junto a Jóvenes Pordioseros , además de la potencia de Ciro y Los Persas .

vibrará con el histórico regreso de junto a , además de la potencia de . Escenario Montaña: recibirá a los internacionales Franz Ferdinand y un cierre de lujo a cargo de The Chemical Brothers (DJ Set).

El domingo 15 de febrero, la intensidad se mantendrá en lo más alto con figuras consagradas y emergentes de la talla de Fito Páez, Airbag, YSY A, Divididos y Trueno, quienes completarán dos jornadas maratónicas de música ininterrumpida.

Servicios y refugios: el Espacio Encuentro Life

Dada la extensión del predio, la organización ha dispuesto áreas de descanso estratégicas. En el sector de campo general se erigirá el Espacio Encuentro Life, un refugio diseñado para cuidar al público entre cada show. Este sitio será fácilmente identificable gracias a la Mariposa Gigante, un ícono visual que funcionará como punto de referencia y faro para los encuentros dentro del festival.

En este espacio, los asistentes contarán con beneficios técnicos y de confort fundamentales para las jornadas de calor:

Lockers Gratuitos: se dispondrá de un total de 312 unidades para resguardar pertenencias en el horario de 12:00 a 21:00 hs (requiere inscripción previa).

se dispondrá de un total de para resguardar pertenencias en el horario de (requiere inscripción previa). Kits de Protección: los usuarios de los lockers recibirán un set para imprevistos que incluye mochila, botella de agua reutilizable, protector solar, piluso, abanico y piloto para la lluvia .

los usuarios de los lockers recibirán un set para imprevistos que incluye . Recarga y Descanso: el área contará con tótems de carga rápida para teléfonos celulares y zonas de sombra con ventilación.

Además de los servicios, el espacio ofrecerá un Photo Opportunity pensado para que los fanáticos se sientan una "estrella" capturando el momento. De esta manera, el Cosquín Rock 2026 se prepara para cerrar la temporada de la mejor forma: uniendo la intensidad de la música con la seguridad de estar bien protegido en un entorno diseñado para la vida.