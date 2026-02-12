Marcos Camino dejó los escenarios y crece la incertidumbre sobre el futuro de Los Palmeras

Los seguidores de Los Palmeras recibieron este miércoles una noticia que sacudió al mundo de la cumbia santafesina. Marcos Camino, líder e histórico referente del grupo, confirmó que dejará los escenarios y explicó que la decisión responde a cuestiones de edad y salud.

El anuncio se realizó a través de un video difundido en las redes oficiales de la banda. "Muchachos, nos reunimos acá para informarles que yo voy a dejar los escenarios. Por una cuestión de edad, por una cuestión de salud", expresó el músico.

En un mensaje cargado de emoción, Camino aseguró que la decisión fue meditada. "Le había pedido a Dios que me indique cuándo era el momento de tomar esta decisión. Porque confío en la calidad de todos ustedes, me ha provocado mucha felicidad, mucha paz", sostuvo.

Tras más de cinco décadas de giras y presentaciones, el artista señaló que iniciará una nueva etapa personal. "Hoy quiero disfrutar de la tranquilidad, de mis perros, tengo cinco perros en mi casa y dedicarle todo el tiempo a mi familia, especialmente a mi esposa", afirmó.

El futuro de Los Palmeras

Durante su mensaje, Camino destacó el vínculo del grupo con su ciudad de origen. "Para Los Palmeras y para mí Santa Fe es la ciudad más importante del planeta. La prueba siempre la damos acá. Es donde nos ponemos nerviosos, donde están los vecinos, los amigos, los parientes", expresó.

También dejó en claro su deseo de que la banda continúe su camino. "Deseo con el alma que todo sea impecable, que Los Palmeras sigan adelante. Hay Palmeras para rato. ¡Aguanten Los Palmeras!", remarcó.

Desde las redes sociales, la agrupación confirmó la continuidad del proyecto. Aunque Camino no volverá a los escenarios, seguirá vinculado desde atrás, brindando asesoramiento y acompañando para preservar el legado musical.

La salida del músico se suma a la de Cacho Deicas, quien dejó el grupo el año pasado en medio de un escándalo. En las últimas horas, numerosos seguidores reclamaron una despedida formal con un show histórico, aunque hasta el momento no hubo confirmaciones al respecto.