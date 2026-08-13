Cristian Castro se graduó a los 51 años y sorprendió con un anuncio

Cristian Castro alcanzó un nuevo hito personal a los 51 años al completar su educación secundaria y recibir el diploma de la institución PrepaW. El cantante mexicano dedicó dos años y medio a sus estudios a distancia, una etapa que culminó con una ceremonia que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

El acto tuvo lugar el pasado miércoles 12 de agosto de 2026 y fue transmitido en vivo a través de plataformas digitales para el público general. De esta manera, el cierre de su etapa escolar adquirió una dimensión pública y permitió que seguidores y espectadores acompañaran un momento particularmente significativo para el artista.

Ataviado con un sobrio traje oscuro, Castro participó de la ceremonia y recibió además la Medalla al Mérito, una distinción otorgada debido a su compromiso constante con el aprendizaje. El resultado representa un acontecimiento singular dentro de su trayectoria personal. Durante décadas, Castro había postergado la educación formal para priorizar su carrera musical, que se convirtió en el eje de su vida profesional. Ahora, a los 51 años, decidió retomar esa formación y completar una etapa académica que había quedado pendiente.

El proceso no se limitó a la obtención de un diploma. La ceremonia y el reconocimiento recibido colocaron el foco en la decisión del cantante de continuar aprendiendo en una etapa adulta de su vida.

PrepaW lo distinguió como Graduado de Honor

La institución educativa tuvo un papel central en la celebración y destacó especialmente el desempeño y la decisión del cantante de completar sus estudios.

Durante el acto oficial, los directivos de PrepaW anunciaron que Castro recibiría una distinción especial como Graduado de Honor. "Nos honra anuncia que Cristian Castro será nuestro Graduado de Honor y nos acompañará durante la Ceremonia de Graduación de PrepaW", manifestaron desde la institución.

La distinción se sumó a la Medalla al Mérito recibida durante la ceremonia y convirtió al cantante en una de las figuras destacadas del acto académico.

La celebración también tuvo un componente familiar y afectivo por la presencia de personalidades que acompañaron públicamente el logro. Entre los asistentes sobresalió Pati Chapoy, quien elogió la determinación del músico para retomar su educación formal.

La conductora destacó especialmente la edad del cantante y su decisión de asumir nuevamente el desafío académico. "Como mamá y como abuela que soy creo que es un ejemplo realmente fuera de serie el que Cristian siendo la persona que es, a la edad que tiene haya tomado la decisión de hacer la preparatoria es algo fuera de serie", expresó Chapoy.

Sus palabras reforzaron el mensaje alrededor del aprendizaje continuo y de la posibilidad de completar etapas educativas incluso después de muchos años de haberlas postergado.

Dos años y medio de estudios a distancia

El camino de Castro hasta la graduación se desarrolló durante dos años y medio, bajo una modalidad de estudios a distancia.

Ese período permitió al cantante completar su educación secundaria y alcanzar finalmente la ceremonia de graduación que se realizó este miércoles 12 de agosto. La culminación de los estudios fue presentada como un hito personal para el artista, precisamente porque la educación formal había quedado relegada durante décadas frente a las exigencias y prioridades de su trayectoria musical.

La ceremonia fue transmitida mediante plataformas digitales y estuvo disponible para el público general, lo que permitió que el acontecimiento trascendiera el ámbito estrictamente académico.

El próximo objetivo: Diseño Industrial

Lejos de considerar la graduación como el punto final de su recorrido educativo, Cristian Castro ya tiene definido un próximo objetivo: ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para estudiar Diseño Industrial.

La elección de esa carrera está relacionada con un interés particular que el propio cantante manifestó por los productos de uso cotidiano. "Me gustan mucho los productos. Cada vez que veo un cereal, un shampoo, pasta de dientes me llama muchísimo la atención", comentó entusiasmado.

Su explicación permite observar el interés específico que existe detrás de la elección vocacional. Los objetos de consumo cotidiano, desde alimentos hasta productos de higiene, despiertan su curiosidad y forman parte de la motivación que lo lleva a proyectar una nueva etapa de formación.

El próximo paso planteado por Castro supone, de concretarse, el ingreso a un ámbito universitario después de haber finalizado recientemente sus estudios secundarios.

Una aclaración sobre el ingreso a la UNAM

El entusiasmo del cantante por continuar su formación también estuvo acompañado por una aclaración académica de PrepaW respecto de las condiciones para acceder a la Universidad Nacional Autónoma de México. La institución explicó que se trata de una preparatoria privada avalada por la UNAM, pero aclaró que esa condición no implica un ingreso automático a la universidad.

"Nosotros somos una preparatoria privada avalada por la UNAM, sin embargo esto no quiere decir que una vez culminada la preparatoria con nosotros tendrás pase directo a la universidad en la UNAM", señaló la administración.

La precisión establece una diferencia entre haber cursado y completado la preparatoria en una institución avalada por la UNAM y contar con un pase directo a la universidad. Por lo tanto, aunque Castro proyecta continuar sus estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene interés en la carrera de Diseño Industrial, la propia institución educativa dejó expresamente aclaradas las condiciones académicas y legales vinculadas con ese eventual ingreso.