Grave accidente en Catamarca: un joven fue hospitalizado tras caer de la moto

A la 01:30 de la madrugada de hoy, un siniestro vial movilizó a efectivos de la Comisaría Séptima, quienes llegaron hasta la avenida Choya, entre las calles Batungasta y Yacogasta, a partir de un requerimiento del SAE-911.

El procedimiento se inició luego de que se informara sobre el hecho registrado en ese sector. Al arribar al lugar, los numerarios tomaron intervención ante la situación protagonizada por un motociclista, en un episodio cuyas circunstancias son materia de investigación.

De acuerdo con la información proporcionada, Claudio Nicolás Varela, de 27 años, circulaba a bordo de una motocicleta Honda Wave 110 cc., de color negro. Por razones que se tratan de establecer, el conductor perdió el control del rodado y cayó a la cinta asfáltica.

El episodio derivó en lesiones para Varela, por lo que fue necesaria la intervención de personal médico.

Asistencia y traslado al hospital

Tras la caída, el motociclista sufrió lesiones que demandaron asistencia médica. Ante esta situación, intervino personal del SAME, que se hizo cargo de la atención correspondiente en el lugar.

Luego de recibir asistencia, Claudio Nicolás Varela fue trasladado al Hospital San Juan Bautista, donde continuaría la atención derivada de las lesiones sufridas como consecuencia del siniestro vial.

El traslado constituye una de las instancias centrales del procedimiento, luego de que la caída sobre la cinta asfáltica provocara lesiones que requirieron atención por parte del servicio médico.

La secuencia informada establece, de este modo, los principales elementos del hecho:

Hora: 01:30 de la madrugada de hoy.

01:30 de la madrugada de hoy. Lugar: avenida Choya, entre calles Batungasta y Yacogasta.

avenida Choya, entre calles Batungasta y Yacogasta. Intervención inicial: numerarios de la Comisaría Séptima.

numerarios de la Comisaría Séptima. Requerimiento: SAE-911.

SAE-911. Protagonista: Claudio Nicolás Varela, de 27 años.

Claudio Nicolás Varela, de 27 años. Vehículo: motocicleta Honda Wave 110 cc., color negro.

motocicleta Honda Wave 110 cc., color negro. Hecho: pérdida de control del rodado y posterior caída a la cinta asfáltica.

pérdida de control del rodado y posterior caída a la cinta asfáltica. Asistencia médica: personal del SAME.

personal del SAME. Destino: Hospital San Juan Bautista.

Una investigación para establecer las circunstancias

Más allá de la asistencia brindada al motociclista, el procedimiento incluyó también las tareas destinadas a documentar el siniestro y establecer cómo se produjo la caída.

La información disponible señala que las razones por las que Varela perdió el control de la motocicleta se tratan de establecer. En ese marco, la intervención de los organismos correspondientes permitió avanzar con las actuaciones necesarias para dejar constancia del hecho.

En el lugar trabajaron Peritos de la Dirección General de Criminalística, cuya participación formó parte de las tareas vinculadas con el procedimiento. También intervinieron sumariantes de la Unidad Judicial N° 7, encargados de labrar las actuaciones de rigor.

De esta manera, el procedimiento no se limitó a la asistencia del conductor lesionado, sino que comprendió además la intervención de las áreas encargadas de las actuaciones correspondientes.

Actuaciones bajo directivas de la Fiscalía

Las diligencias realizadas en el lugar quedaron encuadradas bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte.

La intervención de la Fiscalía establece el marco dentro del cual se desarrollan las actuaciones posteriores al siniestro. En paralelo con la atención médica brindada a Varela y su traslado al Hospital San Juan Bautista, los organismos intervinientes llevaron adelante las tareas de rigor vinculadas con el hecho.

El procedimiento quedó así integrado por distintas instancias: el requerimiento inicial del SAE-911, la llegada de los efectivos de la Comisaría Séptima, la asistencia del SAME, el traslado del motociclista, y las tareas desarrolladas por los Peritos de la Dirección General de Criminalística y los sumariantes de la Unidad Judicial N° 7.

Por el momento, el dato central respecto de la mecánica del episodio es que Claudio Nicolás Varela circulaba en una Honda Wave 110 cc., perdió el control del rodado por razones que se tratan de establecer y cayó a la cinta asfáltica, resultando lesionado.

Las actuaciones labradas en el lugar, bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte, constituyen el marco formal del procedimiento iniciado a partir del siniestro registrado durante la madrugada en avenida Choya.