MasterChef Celebrity prepara su regreso: quiénes son los primeros confirmados

La cocina más famosa de la televisión argentina se prepara para regresar a la pantalla de Telefe con una nueva edición de MasterChef Celebrity, mientras la producción trabaja en los últimos detalles vinculados con el armado del programa y la selección de sus participantes.

En medio de ese proceso, Yanina Latorre reveló en Sálvese quien pueda, programa de América TV, algunos de los nombres que ya forman parte de las conversaciones para la próxima temporada. La conductora diferenció entre aquellos famosos que ya tienen su incorporación formalmente confirmada y quienes todavía deben completar las negociaciones económicas y de agenda.

La principal novedad es que ya existe una participante con contrato firmado. Se trata de Juli Poggio, ex Gran Hermano, quien se convirtió en la primera figura confirmada para la nueva edición del certamen gastronómico.

Latorre explicó que dentro de la producción utilizan una denominación específica para establecer cuándo una incorporación está formalmente concretada: consideran "cerrado" al famoso que ya firmó el contrato.

Juli Poggio, la primera participante confirmada

Según lo revelado por la conductora, Juli Poggio es la única participante que hasta el momento está realmente cerrada para la nueva temporada.

"La única real, pero real, que está cerrada es Juli Poggio. En la producción llaman 'cerrado' al que ya firmó", confirmó Latorre al referirse a la situación de la ex Gran Hermano. De esta manera, Poggio se convierte en la primera figura ratificada oficialmente dentro del grupo de nombres que se encuentran vinculados con el armado del nuevo MasterChef Celebrity.

Su incorporación representa, de acuerdo con la información difundida, el primer contrato firmado dentro de un casting que todavía se encuentra en proceso. La producción continúa trabajando sobre otras posibilidades y mantiene conversaciones con distintas celebridades que podrían incorporarse al reality.

Edith Hermida ya acordó el sueldo, pero falta la firma

Entre las figuras que se encuentran más cerca de sumarse aparece Edith Hermida, quien tendría prácticamente definida su incorporación desde el punto de vista económico.

Según detalló Yanina Latorre, Hermida ya habría acordado el sueldo y las condiciones de su participación. Sin embargo, todavía no completó el paso que para la producción determina que un participante pueda ser considerado formalmente "cerrado": la firma del contrato.

"Está casi como Juli Poggio, ya arregló todo el sueldo y condiciones, pero todavía no puso el gancho", explicó la conductora. La situación de Hermida muestra así una diferencia entre tener una negociación prácticamente acordada y contar con una incorporación formalmente concretada. En este caso, las condiciones económicas y laborales ya estarían resueltas, pero resta completar la firma.

L-Gante y otras figuras, con negociaciones avanzadas

Otro de los nombres que aparece entre los candidatos a formar parte del programa es L-Gante, referente de la Cumbia 420 y expareja de Wanda Nara, quien además es señalada en la información como conductora del programa de cocina.

De acuerdo con lo informado por Latorre, las conversaciones con L-Gante se encuentran muy avanzadas, por lo que su eventual llegada al reality aparece entre las posibilidades que analiza actualmente la producción.

La lista de figuras con negociaciones adelantadas también incluye a "la Tora" Villar, ex Gran Hermano, y Pablo Giralt, reconocido por su actividad como comentarista deportivo. Según la información difundida en el programa, ambos mantienen conversaciones sumamente adelantadas para incorporarse al certamen.

Así, el panorama del casting presenta distintos niveles de avance, desde una participante que ya tiene contrato firmado hasta figuras que todavía se encuentran en plena negociación.

Dalma Maradona, una de las figuras más buscadas

Entre las celebridades que la producción tendría mayor interés en sumar aparece Dalma Maradona. Sin embargo, su incorporación presenta algunas dificultades que podrían complicar el acuerdo.

Uno de los principales obstáculos está relacionado con la propia relación de Dalma con la cocina. Según contó Yanina Latorre, no le gusta cocinar y, precisamente por su posible participación en el reality, comenzó a tomar clases. El interés existe, pero también hay una diferencia respecto de las fechas en las que podría incorporarse al programa. Dalma quiere sumarse más adelante por un tema de fechas, una posibilidad que, según Latorre, no resulta del todo atractiva para la producción.

"No le gusta cocinar y empezó a tomar clases. Quiere sumarse más adelante por un tema de fechas, pero a la producción no le encanta esa idea", explicó la conductora.

El caso de Maradona aparece así como uno de los dilemas dentro del armado del elenco: existe interés por su participación, pero todavía hay diferencias respecto del momento en que podría incorporarse.