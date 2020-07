Damián Betular, jurado de Bake Off, habló de la polémica que se generó por Samanta Casais: Me impactó

La segunda temporada de Bake Off fue un éxito en la pantalla de Telefe, con altos niveles de rating y una gran aceptación de los televidentes. Pero se generó un escándalo cuando trascendió que la participante Samanta Casais no sería una pastelera amateur ya que tenía experiencia laboral en el rubro. Además, la joven tenía antecedentes penales ya que hace unos años fue acusada por homicidio culposo por un accidente vial en el que murió Alfredo Olguín, de 74 años.

En medio de esta polémica, este domingo se llevará a cabo la final del reality en la que competirán Samanta Casais y Damián Pier Basile. Hay una gran expectativa porque en ese último programa que ya fue grabado el año pasado la productora Turner se encargará de comunicar qué decisiones tomaron luego realizar averiguaciones sobre cualquier posible “inobservancia a las reglas de participación”.

“Hicimos las cosas bien hasta el final, yo duermo tranquilo”, aseguró Damián Betular, uno de los jurados de Bake Off, conducido por Paula Chaves. “Esto se grabó hace un año y para la gente que quiere respuestas, las respuestas llegan. Y esta respuesta llegará este domingo”, agregó en Por si las moscas, el ciclo conducido por Moskita Muerta y Nilda Sarli por La Once Diez/Radio de la Ciudad.

En cuanto a la polémica que se generó alrededor de Samanta, el jurado aseguró con total sinceridad: “La verdad que me impactó, sí. Pero a mi lo único que me importa es que Bake Off, no se ensucie”. Y remarcó que los seguidores del reality tienen que estar confiados en que se está haciendo todo para aclarar lo sucedido en el programa. “Ninguno de los que trabajamos ahí somos mediáticos, sólo queremos que se sepa que hicimos las cosas bien hasta el final y por eso no hay mucho más que hablar”, señaló.

Durante la entrevista, Betular aseguró que no es tan fácil “darse cuenta si una torta está hecha por un profesional o un amateur”. Además, aclaró que el nivel de todos los participantes durante la competencia fue muy parejo. Según su opinión, en la pastelería hay personas que tienen un don, más allá de que en la actualidad hay muchas herramientas disponibles para aprender a cocinar.

“Todo lo que hay en esta era digital no existía cuando yo empecé a estudiar. Yo antes no me podía meter en Youtube a aprender a hacer algo, pero ahora hay tantas herramientas que vos ponés una receta en Google y te aparecen 20 mil tutoriales para hacer lo que quieras”, explicó sobre la posibilidad de ser un amateur con conocimientos profesionales.

En esa misma línea de pensamiento, Paula Chaves también expresó estar tranquila porque confía tanto en Telefe como en Turner: “Entiendo que hay cosas que se pueden escapar porque obviamente la producción no es un agente secreto de investigación y cuando eligen a los participantes firman un consentimiento que es una declaración jurada en el contrato, donde se hacen cargo de las cosas que están poniendo. Tengo entendido que tanto la productora como el canal, están haciendo las averiguaciones correspondientes para que esto termine de la mejor forma y sea totalmente genuino y transparente como tiene que ser y como lo fue siempre”.