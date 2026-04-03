Filtraron una inquietante versión sobre la pelea entre Tini y Emilia Mernes

Una nueva versión sobre la supuesta pelea entre Tini Stoessel y Emilia Mernes volvió a instalar el tema en el centro de la conversación pública, luego de que el periodista Rodrigo Lussich aportara una explicación que, por su gravedad, generó fuerte repercusión.

Según relató Lussich en el programa Intrusos (América), el origen del distanciamiento no estaría en diferencias artísticas ni personales recientes, sino en la figura de un productor que habría estado vinculado a una situación muy delicada del pasado de Tini, en una etapa que se remontaría a los tiempos en que la artista protagonizaba la serie Violetta.

La versión de Lussich

De acuerdo con lo expuesto por el conductor, el conflicto habría escalado cuando Tini fue invitada a un show de Emilia y, al llegar, descubrió que dentro del staff trabajaba una persona con la que ella habría tenido un antecedente complejo. Lussich lo explicó de esta manera: "El problema viene con un productor que tuvo una situación que, hasta que no sea denunciada, creo que no somos nosotros los que deberíamos decirla... con Tini".

Según añadió, la propia cantante le habría contado esa experiencia a Emilia y también a mujeres de jugadores amigas, en alusión al unfollow masivo que luego recibió Mernes por parte de varias figuras cercanas al mismo círculo.

La reconstrucción que hizo el periodista profundizó el punto de tensión: "Un productor de hace muchos años, tal vez en Violetta, que Tini echó o denunció, Emilia lo contrató". Ese dato sería, según esta versión, el factor que generó incomodidad, distancia y una sensación de falta de empatía por parte de Tini, quien habría considerado que su colega conocía de antemano el trasfondo del conflicto.

La incomodidad que profundizó la distancia

Siempre dentro de la versión narrada en televisión, la situación habría sido especialmente sensible porque Emilia ya conocía la historia previa. En ese marco, la molestia de Tini se habría centrado en que la contratación de esa persona resultó desconsiderada frente a una experiencia que ella había compartido con confianza.

La tensión tomó aún más visibilidad pública por el movimiento en redes sociales, donde distintas figuras dejaron de seguir a Emilia, gesto interpretado como una señal de alineamiento con Tini y de respaldo frente al episodio.

El descargo de Tini en Tucumán

En medio de la controversia con Emilia, Tini decidió romper el silencio arriba del escenario durante su show en el hipódromo de Tucumán.

La cantante interrumpió el recital para dirigirse directamente a su público y pidió prudencia frente a las especulaciones que circularon en los últimos días. En un video que se viralizó rápidamente en redes, expresó con seriedad: "Quiero que sepan que es un tema delicado".

Luego realizó una aclaración tajante sobre algunas de las versiones que habían comenzado a circular: "Que no tiene que ver con un embarazo que perdí el año pasado, un embarazo ectópico. No tiene que ver con eso. No tiene que ver con la depresión".

Con esas palabras, la artista buscó desvincular el conflicto con Emilia de cuestiones personales profundamente sensibles, que habían sido mencionadas en rumores recientes.

"Las personas involucradas saben perfectamente lo que pasó"

En su mensaje, Tini profundizó el tono íntimo y emocional del descargo al señalar: "Cada uno tiene sus procesos para entender y asimilar cosas que le pasaron en la vida". La cantante sostuvo además que le resultó "un tanto injusto" que durante los últimos días el tema se llevara "para un lugar que no es", en referencia a las interpretaciones que asociaban la crisis con su salud emocional o con la pérdida del embarazo.

En uno de los momentos más sensibles de su intervención, con la voz quebrada, afirmó: "Las personas involucradas saben perfectamente lo que pasó. Les estoy abriendo mi corazón, mucho, y les estoy contando que es algo muy delicado".

Sobre el cierre, pidió a sus seguidores que frenen la insistencia sobre el tema y dejó clara su decisión de no avanzar con más explicaciones por el momento: "Dejen de intentar saber qué pasó. Por ahora, yo elijo el silencio. Los amo".

Así, mientras la versión expuesta por Lussich pone el foco en la figura de un productor como presunto detonante del distanciamiento, el mensaje público de Tini refuerza la idea de que se trata de un episodio de extrema sensibilidad, conocido solo por las personas directamente involucradas y que la artista, por ahora, decidió preservar en la esfera del silencio.