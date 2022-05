Daniel Scioli visitó a Federico Bal en la clínica y le entregó un particular regalo

En sus historias de Instagram, el conductor de Resto del Mundo compartió un video en donde se los ve juntos: "¿Quién vino a verme? El señor embajador, ¿cómo le va?", comenzó diciendo. Entre risas, el ex vicepresidente, que hace años utiliza una prótesis en uno de sus brazos, le regaló un utensilio multifunciones para poder comer.

"Te quiero agradecer. Hice un chiste y me mataron, me dijeron 'no digas el chiste ese'", dijo haciendo referencia a un comentario que realizó sobre la prótesis del político. De manera divertida, Daniel Scioli explicó: ¨Es fundamental la actitud. Te dije 'me fue mejor que a mi'".

"¿Hace cuánto estás acá en Brasil?", le consultó el conductor. "Hace dos años. Me gusta, es apasionante. Es un gran país este y vos lo estas viviendo acá en el hospital con la atención de la gente", explicó el embajador.

En tanto a las repercusiones que tuvo la ayuda que recibió del empresario, Fede dijo: "Muchos me dicen 'A vos porque sos famoso', contale a la gente que no te ocupás solamente porque soy famoso".

"El otro día, sin ir más lejos, ayudamos a cinco argentinos, dos de Mar del Plata que estaban en Ucrania y pudieron salir a Polonia, logramos con el gobierno brasilero traerlos para Brasil y así donde hay un problema me gusta estar cerca y ayudar", comentó Scioli.

Luego de eso, ambos recorrieron las instalaciones del hospital, donde el hijo de Carmen Barbieri está internado desde hace más de un semana y fue intervenido quirúrgicamente. Pero el exdiputado fue sorprendido cuando entre elogios Federico Bal le preguntó si tiempo atrás había tenido algún vínculo con su madre, a lo entre risas Daniel Scioli contestó: "Una gran amiga de toda la vida".

Qué dijo Fede Bal sobre Daniel Scioli tras su accidente

En diálogo con Socios del Espectáculo, desde su internación, Fede Bal contó que Daniel Scioli se solidarizó con él tras su accidente e intercedió para que pudiera ser atendido rápidamente después de que el parapente a motor seen en el que se encontraba se precipitara y terminara todo en un accidente que pudo haberle costado la vida.

"Quiero agradecerle a Adrián Suar, Pablo Codevilla y Coco Fernández que no paran de mandar mensajes y estar presentes", empezó el conductor de El Trece en referencia a los directivos del canal. "Y sobre todo a Daniel Scioli que está acá viviendo en Brasil. Me ayudó muchísimo", afirmó. "Me mandó una ambulancia a Paraty. Consiguió que me puedan traer a un hospital en Río de Janeiro. Me consiguió un lugar acá en la clínica de Las Américas. Me están atendiendo increíble. Apenas llegué me mandaron directamente a cirugía, me limpiaron, pero no me pudieron operar porque había que limpiar toda la zona del brazo", detalló Fede.

En el medio del relato, la periodista Karina Iavícoli le recordó que su madre, Carmen Barbieri, había tenido una relación con el político en su juventud: "Fue novio de tu mamá además. Qué locas las vueltas de la vida. Hay que decirlo, cuando tenían 18 años...". "Es un dato que no suma, pero lo podemos decir", bromeó Fede. "¿Te llamó?", le preguntó Mariana Brey. "Sí, hablamos. El viernes me viene a visitar. Le quiero dar un abrazo. Fue excelente su trato...", aseguró el también actor y director.

Cómo se encuentra Fede Bal luego de la operación

El actor publicó una postal que lo dejó ver en su cama de internación y con el brazo donde tuvo la triple fractura con un yeso e inmovilizado. Bal acompañó la imagen con un "tamo' bien", en señal de que se encuentra bastante mejor, aunque Carmen Barbieri reveló esta mañana que pasó momentos muy duros en los últimos días.

Asimismo, Federico grabó a su madre para sus historias de Instagram en una situación bastante particular, ya que la capocómica estaba en medio de una videollamada y le presumía a la persona con la que hablaba, la pizza que se comería junto a su hijo en la clínica.

Bal desde la cama, le expresó a Barbieri: "Mamá tenés que ponerte a dieta", a lo que esta le respondió irónica: "¿Yo?". Sin embargo, al ver que Carmen lo ignoró, Fede para dramatizar el momento, enunció: "A nadie le importa cómo estoy. Solo les importa comer. Esta es la historia de mi vida".