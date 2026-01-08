El polémico apodo con el que bautizaron a Yanina Latorre en MasterChef

La incorporación de Yanina Latorre a MasterChef Celebrity no pasó inadvertida y, lejos de limitarse al desafío culinario, generó un clima de tensión, ironía y comentarios filosos entre los participantes del popular reality de Telefe. En las últimas horas, una serie de bromas compartidas en redes sociales dejó al descubierto el polémico apodo con el que algunos concursantes se refieren a la panelista, lo que rápidamente despertó repercusiones en el mundo del espectáculo.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la presencia de Yanina Latorre en el certamen no será permanente, sino que se extenderá por al menos dos emisiones más. Su participación responde a la necesidad de cubrir el lugar de Maxi López, quien se ausentó temporalmente del programa para viajar a Suiza y reunirse con su familia. Aun así, su desembarco en las cocinas de MasterChef fue suficiente para alterar la dinámica interna del grupo.

La ex angelita debutó oficialmente el martes 6 de enero y sorprendió al jurado con un plato que consistió en un pechito de cerdo con salsa reducción y puré de papas cremoso. Si bien recibió algunas observaciones técnicas por parte de los chefs, el balance fue positivo y le permitió subir al balcón, asegurando su continuidad en la competencia y marcando un arranque sólido desde lo gastronómico.

Sin embargo, lo que captó mayor atención no fue su desempeño culinario, sino lo que ocurrió fuera de cámara. En las últimas horas, Evangelina Anderson compartió distintas historias desde la preproducción del programa y, durante un almuerzo con sus compañeros, reveló el apodo que circula entre los participantes para referirse a Yanina Latorre.

Todo se dio en un clima distendido, entre risas y comentarios irónicos. En una de las grabaciones, la modelo bromeó sobre la relación de uno de sus compañeros con el youtuber Ian Lucas y lanzó una frase que encendió la mecha: "Después te va a levantar Yanina Latorre". La reacción no tardó en llegar y fue el Chino Leunis quien redobló la apuesta con humor negro.

"Estoy comiendo fruta que me trajo Yanina Latorre", dijo Leunis, para luego realizar un acting exagerado, simulando ahogarse con la comida. El gesto provocó carcajadas inmediatas, pero también dio pie al comentario más polémico del intercambio. Evangelina Anderson intervino sin filtros: "¿Quién? ¿Yiya Murano? ¿Yiya Latorre? ¿Qué te pasa?", lanzó, entre risas.

De esta manera, se filtró que algunos participantes apodaron a Yanina Latorre como "Yiya", en referencia a Yiya Murano, la tristemente célebre asesina serial conocida como "la envenenadora de Monserrat". La comparación, aunque realizada en tono de broma, no pasó desapercibida y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde generó opiniones divididas.

Mientras algunos usuarios tomaron el comentario como una humorada propia del clima distendido del programa, otros cuestionaron el límite del chiste y señalaron que la comparación resulta excesiva, incluso dentro de un contexto de ironía. Hasta el momento, Yanina Latorre no se pronunció públicamente sobre el apodo ni sobre los comentarios de sus compañeros.

Lo cierto es que su llegada a MasterChef Celebrity ya dejó en claro que no pasará desapercibida, ni dentro ni fuera de la cocina. Entre platos, risas filosas y polémicas inevitables, la ex panelista volvió a ocupar el centro de la escena mediática, fiel a su estilo.