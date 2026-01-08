VIDEO: el dramático rescate de Martín Demichelis y sus hijos

Martín Demichelis, y su familia protagonizaron un dramático momento durante sus vacaciones en Punta del Este, Uruguay. Según las imágenes que difundieron en A la Tarde, el ex DT de River y su familia debieron ser rescatados de ahogarse en el mar.

La familia del ex futbolista se encontraba en la playa Laguna Escondida, ubicada en José Ignacio. Si bien las imágenes trascendieron esta tarde, el momento de tensión se vivió el pasado 31 de diciembre.

"Habían decidido darse un baño de mar en la playa, pero llegó un momento en que no pudieron salir del agua", informó la conductora Karina Mazzoco al presentar el video del dramático rescate,

El lugar conocido como "Lago escondido" es una zona de mar abierto donde está prohibido ingresar al agua para bañarse, debido a las fuertes corrientes y la ausencia de puestos de guardavidas.

Según detallaron, Martín Demichelis, su hijo Bastian y su sobrina Camila aprovecharon del buen clima de la costa uruguaya para darse un chapuzón, sin embargo, se llevaron un susto enorme cuando la marea comenzó a arrastrarlos hacia el fondo.

El dramático episodio tuvo un milagroso desenlace gracias a dos guardavidas fuera de servicio que advirtieron la situación y entraron a socorrerlos, salvando la vida de Demichelis, su hijo y su sobrina.

Así se enteró Evangelina Anderson que Demichelis y sus hijos fueron rescatados en el mar

Este jueves trascendió que Martín Demichelis y sus hijos tuvieron que ser rescatados del mar en una playa de Punta del Este el 31 de diciembre. Y, en las últimas horas, se conoció cómo le llegó la noticia a Evangelina Anderson.

Al aire de A la tarde (América), después de que mostraran los videos del dramático momento, el periodista Santiago Sposato reveló que la modelo supo lo que pasó a través de su hijo Bastian, pero no de forma inmediata.

"Evangelina se enteró en el avión volviendo a Buenos Aires por uno de sus hijos. Esto pasó el 31, y ella se entera el 4 a la tarde porque algo le comentó su hijo mayor", explicó.

Cabe destacar, que en las últimas horas la participante de MasterChef Celebrity (Telefe) hizo un posteo en sus redes sociales que muchos relacionaron con este episodio. "Gracias Dios por absolutamente todo", escribió.