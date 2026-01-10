Detuvieron a un actor de High School Musical acusado de poseer material de abuso sexual infantil

Matt Prokop, actor estadounidense conocido por interpretar a Jimmie "The Rocket Man" Zara en High School Musical 3, fue arrestado por la Policía de Texas acusado de presunta posesión de material de abuso sexual infantil. El exintérprete juvenil permanece detenido en una cárcel y enfrenta cargos sin derecho a fianza.

Según informó el portal estadounidense TMZ, Prokop fue aprehendido en la víspera de Navidad y enfrenta múltiples cargos, entre ellos la presunta posesión de material de abuso sexual infantil y resistencia al arresto.

En paralelo, el medio local Crossroads Today indicó que el actor también habría sido acusado de incumplir las condiciones de una fianza correspondiente a una causa previa iniciada en 2024. Sobre este punto, TMZ señaló que "todo indica que las condiciones de la fianza están vinculadas a un arresto que ya habíamos dado a conocer".

En mayo de 2024, Prokop había sido detenido en Victoria, su ciudad natal, acusado de agredir a su pareja de ese momento. En aquella ocasión, fue imputado por agresión familiar agravada y resistencia al arresto. Sin embargo, no trascendieron detalles precisos sobre la forma en que habría violado las condiciones de la fianza vigente.

Las nuevas acusaciones colocaron nuevamente al actor en el centro de la escena mediática, generando un fuerte impacto tanto en Estados Unidos como a nivel internacional.

Quién es Matt Prokop

Matt Prokop nació el 29 de julio de 1990 en Victoria, Texas, y alcanzó notoriedad durante su juventud como actor en producciones vinculadas a Disney. Inició su carrera con pequeñas participaciones en series como Hannah Montana y The Office, antes de obtener uno de sus papeles más reconocidos en High School Musical 3: Senior Year (2008).

Quién es Matt Prokop

Posteriormente, protagonizó la película Geek Charming (2011) para Disney Channel junto a Sarah Hyland y participó en otros proyectos como Furry Vengeance y episodios de Modern Family.

En el plano personal, Prokop mantuvo una relación con la actriz Sarah Hyland que finalizó en 2014, cuando ella obtuvo una orden de restricción en su contra por presuntos abusos. Ese episodio marcó un quiebre en su carrera y un progresivo alejamiento del mundo del entretenimiento.

En los últimos años, el actor permanecía prácticamente fuera de la industria, hasta que su nombre volvió a ocupar titulares a raíz de estas nuevas causas judiciales. El caso reavivó el interés público y el debate sobre la responsabilidad penal, el impacto de los delitos digitales y la necesidad de políticas de prevención, un tema que también interpela a la sociedad y a los sistemas judiciales del interior del país.