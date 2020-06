El divertido video de Martín Bossi y su mamá con un pedido a Alberto Fernández

Martín Bossi grabó un divertido video acompañado por su madre, Kela, con quien está pasando el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Según detalló, se mudó a la casa de ella cuando el presidente Alberto Fernández decretó la cuarentena obligatoria.

“Hola a todos. Mi nombre es Jorge Martín Bossi y mi documento termina en par. Salgo lunes, miércoles y viernes. (Estoy) confinado hace 90 días y vine a cuidar a mi mamá”, contó el actor que luego le dio la palabra a su madre, a quien -según las imágenes- presentó como co-conductora. “Tenemos una denuncia fuerte para hacer”, advirtió y agregó que le hablarían al Presidente, al gobernador, Axel Kicillof, y el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García.

Durante los primeros segundos, mientras hablaba el humorista, de fondo se escucha“My everything” de Barry White, tema que popularizó Jorge Rial en la apertura de Intrusos. Y luego, le dio la palabra a su madre, a quien presentó con la canción que utiliza Mirtha Legrand en su clásico programa. “Soy Nélida Raquel Álvarez de Bossi, mi DNI también termina en par”, comenzó la mujer mirando a cámara.

“Decilo, mamá, porque es muy fuerte”, incentivó el humorista a su madre que se describió como runner. “Como estoy en Provincia, no puedo salir”, dijo sobre la medida que permite hacer deporte entre las ocho de la noche y las seis de la mañana en la Ciudad de Buenos Aires. “No puedo llevarla a los bosques de Palermo a tomarse el (colectivo) 51?, agregó Bossi y continuó: “¿Hay alguna posibilidad de que la dejen correr en la vereda? Un pique corto, un repiqueteo”.

“Además, mi mamá es profesora de pádel y de tenis. Además, iba a estar en el Bailando con Gabo Usandivaras, pero la llamó el Chato Prada y la bajó. No sé cómo hacemos con mi vieja. No se puede sostener esto”, continuó Bossi la humorada.

Mientras escuchaba a su hijo, Kela intentaba contener la risa por cada chiste y comentario que hacía Martín. Pero también logró seguir con su personaje. “Otro temita, Alberto”, continuó el actor e hizo un paneo de la mesa en la que aseguró que había alcohol en gel y distintos aderezos. “Mi mamá está preocupada y yo le dije que le hable, que usted la iba a escuchar”.

“Realmente nos preocupa. Lo vemos mal, muy pálido. Está agotado. El problema es ese. Además, usted no se cuida porque usted sale y la gente se le viene encima para sacarse selfies”, coincidieron madre e hijo. “La gente no respeta la distancia social. Y eso puede traer graves consecuencias para usted, señor presidente”, agregaron en el video que publicó el humorista en su cuenta de Instagram horas antes de que el médico presidencial le recomendara a Alberto Fernández que no salga de la Quinta de Olivos ante el aumento de los casos de coronavirus en el AMBA.

Nélida también se dirigió al gobernador Axel Kicillof. “La verdad, lo respeto, somos vecinos, me parece un muchacho encantador. Pero hay un problema: no le entiendo cuando habla. Tal vez me pasa a mí”, consideró. “Tío Alberto, el tema es que (Axel) tendría que redondear. Por ahí está dando una buena noticia y nosotros no lo sabemos”, agregó Bossi.

Por su parte, Nélida contó que tiene cierta afinidad hacia el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, porque los últimos días se mostró con un barbijo que llevaba el escudo de Racing. “Para mi mamá, Ginés, Kicillof y Alberto son los Backstreet Boys. Son el Puma Rodríguez, Julio Iglesias y Palito Ortega”, sostuvo el humorista y agregó que cuando finalice la cuarentena “y podamos no tener el distanciamiento” le gustaría sacarse una selfie con los tres. “Es mi sueño”, agregó ella.

“Mamá tiene siete seguidores. Es influencer. Postea y te puede voltear un gobierno”, finalizó Bossi en el divertido video que publicó en su cuenta de Instagram, red social en la que tiene más de 300 mil seguidores.