El motivo que provocó que Lola Latorre cerrara su Twitter: Me hicieron un meme de Peter La Anguila

Después de su paso por el Bailando, Lola Latorre levantó su exposición mediática. Ahora, regresó a la pista más famosa del país pero para la edición del Cantando 2020 y una vez más su nombre volvió a resonar en la televisión. Además, la hija de Yanina y Diego Latorre tiene miles de seguidores en las redes, que están atentos a todos sus posteos y sus transmisiones en vivo. Sin embargo, no todo lo que brilla es oro: en los últimos días recibió tantas críticas y agresiones que decidió cerrar su cuenta de Twitter.

A diferencia de otros famosos que desaparecen sin dar explicaciones, Lola dejó un contundente mensaje en la plataforma antes de dar de baja su perfil: "¡Hola a todos! Quería contarles que voy a cerrar Twitter por lo menos por un tiempo. En estos momentos donde estamos aprendiendo e intentando, es muy doloroso recibir comentarios tan agresivos y violentos de tantas personas".

Su drástica decisión llamó mucho la atención y este viernes habló en Los ángeles de la mañana para explicar un poco mejor qué fue lo que desencadenó esto. "Ya me venía pasando desde la primera gala que veía como mucha violencia. Yo tenía Twitter, pero no lo usaba. Ahora con esto del Cantando, Lizardo (Ponce) me incentivó para que lo reactive", aseguró a través de una videollamada.

Aunque aclaró que a ella no le molestan las críticas, siempre que sean constructivas, remarcó que no soportaba la violencia. "Me recontra banco la crítica porque estamos para aprender. Pero hay muchos comentarios agresivos. Siento que aún no estoy preparada para leerlos. Quizá más adelante sea más fuerte y pueda retomarlo", agregó.

Una de las cosas que más le molestó a Lola fue que cuando le tocaba cantar en el programa, en Twitter circulaban memes y chites sobre su cuerpo. "Cuando el comentario no es constructivo y no es sobre el canto y hacen referencia a algo físico, no suman para crecer. No me importa que me critiquen porque canto mal, pero empezaron a criticarme por mi cuerpo”, argumentó muy molesta. Andrea Taboada le preguntó si hubo algún comentario en particular que no pudo digerir y la hija de Yanina no tardó en responder: “El otro día, que cantamos la cumbia, que yo estaba con un topcito y un short, todo el mundo diciéndome anoréxica, muchas cosas que son muy agresivas. Hasta me hicieron un meme de Peter La Anguila”, aseveró.

A pesar de no tener más cuenta de Twitter, sí seguirá en Instagram. En esa red social cosecha 566 seguidores y destacó que es un ambiente menos violento: "Cuando sos tendencia, la gente te mata en Twitter. Las mismas personas que por ahí en Instagram me ponían cosas relindas, en Twitter me mataban. Eso me duele un montón".