Elon Musk suspendió cuentas de periodistas que lo criticaron

Twitter suspendió este viernes las cuentas de varios periodistas estadounidenses que criticaron a Elon Musk y lo acusaron de autoritario y antidemocrático, además de responsabilizarlo por eliminación de una cuenta que rastreaba, con datos públicos, los movimientos de su avión privado.

Autoproclamado defensor de la libertad de expresión, Elon Musk, acusó a los periodistas de compartir información privada sobre su paradero, que describió como “coordenadas de asesinato”. Sin embargo, el millonario no aportó ninguna prueba de esa afirmación.

Entre los periodistas afectados se encuentran trabajadores de The New York Times, The Washington Post, CNN, Voice of America y otros importantes medios. La medida causó un escándalo tal que la plataforma y el magnate recibieron amenazas de sanciones por parte de la Unión Europea.

Varias horas después de la polémica medida, la empresa continúa sin los motivos de las suspensiones dar de manera oficial y los periodistas siguen si tener acceso a sus cuentas, perfiles y tuits, que han sido evaporados de la red social. Elon Musk y la suspensión de cuentas de Twitter. (Captura: Twitter)

La repentina suspensión de los perfiles de los trabajadores de prensa es consecuencia directa de la decisión de la plataforma de borrar y prohibir permanentemente una cuenta que rastreaba de manera automática los vuelos del jet privado de Musk, y otros magnates, utilizando datos disponibles públicamente.

A partir de entonces, Twitter “inventó” una nueva regla: ahora prohíbe a sus usuarios compartir la ubicación actual de otra persona sin su consentimiento.

Varios de los periodistas suspendidos habían estado escribiendo sobre esa nueva política y los motivos de Musk para imponerla. Algunos argumentaban que tenían que ver con sus acusaciones sobre un incidente de acoso que, según dijo, afectó a su familia el martes por la noche en Los Ángeles.

Al respecto, el millonario CEO de SpaceX declaró: “Las reglas de doxxing se aplican tanto a los periodistas como a todos los demás”. Y agregó que: “Criticarme todo el día está bien, pero “doxxear” mi ubicación en tiempo real y poner en peligro a mi familia, no”.

“Doxxing”, en inglés, es la actividad de revelar y compartir en Internet y redes sociales, la identidad, dirección, ubicación y/o datos datos personales de alguien sin su consentimiento.

Repercusiones de la medida

La editora ejecutiva del Washington Post, Sally Buzbee, pidió que se restableciera inmediatamente la cuenta de Twitter del periodista especializado en tecnología Drew Harwell. Según explicó, la suspensión “socava directamente la afirmación de Elon Musk de que pretende dirigir Twitter como una plataforma dedicada a la libertad de expresión. Harwell fue desterrado sin previo aviso, proceso o explicación, tras la publicación de su preciso reportaje sobre Musk”.

Por su parte, la cadena CNN dijo en un comunicado: “La suspensión impulsiva e injustificada de varios periodistas es preocupante pero no sorprendente. La creciente inestabilidad y volatilidad de Twitter debería ser motivo de increíble preocupación para todos los usuarios”.

La vicepresidenta de la Comisión Europea Justicia, Consumidores e Igualdad de Género, Vera Jourova, también calificó de “preocupante” la decisión del magnate y lo amenazó con sanciones.

Desde el ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania, tuitearon: “La libertad de prensa no debe activarse y desactivarse a voluntad. Por ese motivo tenemos un problema con Twitter”.

Por último, el ministro francés para la Transición Digital, Jean-Noël Barrot, expresó también por Twitter que estaba “afligido por la dirección en la que Elon Musk está precipitando a Twitter”, y declaró: “La libertad de prensa está en la base misma de la democracia, esto es un ataque”.

La respuesta de Elon Musk

Luego del revuelo causado, Musk afirmó primero que las cuentas involucradas recibirán una suspensión temporal de siete días y luego publicó una encuesta en la que preguntó a sus seguidores si debía reestablecer los perfiles inmediatamente o mantener la suspensión por una semana.

La Unión Europea advirtió a Musk de posibles sanciones por la suspensión de las cuentas de periodistas

En su advertencia a Musk, Jourova recordó que la Ley de Servicios Digitales (DSA) exige “el respeto a la libertad de prensa y los derechos fundamentales”. Para poder operar en la UE, las plataformas digitales con más de 45 millones de usuarios (como Twitter) deberán adaptarse a las normas de la DSA ya a partir del próximo verano boreal.

Con esta normativa, la UE busca regular las prácticas y estrategias fiscales de los gigantes reunidos en la sigla GAFAM (Google, Apple, Fecebook [Meta], Amazon y Microsoft), así como otras empresas menores.

Esas plataformas quedarán bajo vigilancia permanente, y violaciones a la legislación podrán ser sancionadas con hasta el 6% de su facturación mundial. En caso de reiteradas violaciones, la plataforma no podrá operar en la UE.

Críticas de accionistas de Tesla

Por otra parte, Elon Musk también recibió críticas de parte de accionistas de Tesla, otra de sus empresas, por “abandonar la compañía a la deriva”, y recibió intimaciones para que deje Twitter y vuelva a la dirección de la firma de vehículos eléctricos.

“Junta de Directores de Tesla: ¡despierten! ¿Cuál es el plan? ¿Quién dirige Tesla y cuándo volverá Elon?”, tuiteó a Ross Gerber, un preocupado inversor de la empresa de autos.

Muchos inversores exigieron a Musk que ceda las riendas de Twitter y se concentre en Tesla, empresa cuyas acciones vienen cayendo en picada en los últimos días.

“Soy un inversor de Tesla y quiero que Elon Musk se baje de Twitter. El valor de mis acciones se ha reducido a la mitad desde que hizo su movimiento para hacerse cargo de esta plataforma. Está matando a la compañía con sus payasadas”, compartió un enojado accionista llamado Joe Cirincione.

Tesla cerró esta semana a 156,80 dólares por acción, con una valoración global de menos de 500.000 millones de dólares, una fuerte caída respecto a cuando Musk señaló su interés por Twitter en primavera y Tesla estaba valorada en más de un billón de dólares.