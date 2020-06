Fátima Florez y la desopilante imitación de Cristina Pérez estudiando la Constitución

Fátima Flórez compartió en su cuenta de Instagram y en su canal de YouTube unos videos que la muestras lookeada como Cristina Pérez.

La humorista se valió de la polémica generada tras el encontronazo en vivo entre la periodista de Telefe Noticias y el Presidente Alberto Fernández y parodió la situación con unos divertidos videos. En uno de ello, incluso, se puede ver a “Cristina” estudiando la Constitución.

Recordemos que tras su pelea televisada con el Presidente de la Nación, la periodista realizó un descargo en Radio Mitre el que dijo: “Lo voy a decir con humildad, lamento, pero el que tiene que leer la Constitución es el Presidente, porque es incorrecto lo que me contestó, y no lo digo yo, lo han dicho todo el día abogados y constitucionalistas que saben y son expertos en el tema”, agregó y luego siguió: “Me da mucha pena que se haya transformado en una especie de pelea en el barro el diálogo con un Presidente por forzar una respuesta, a sabiendas de que estaba diciendo algo que no era correcto. Él es un profesor, yo puedo equivocarme y lo aceptaría”.

“Realmente no me esperaba que él me salga a chucear con lo de los adjetivos. Primero porque me conoce y sabe que soy una persona que actúa de buena fe; me conoce hace muchísimos años Alberto Fernández. Entonces, ¿tenía necesidad de buscar humillarme al aire siendo Presidente y con la diferencia de poder entre él y yo? Que no lo hizo porque yo no me dejo pisar por nadie, porque me enseñaron que yo no soy ni más ni menos que nadie, y que así hay que actuar en la vida mientras uno se maneje con respeto. Pero digo, ¿qué necesidad tenía? Él podía decirme: 'Mire, Cristina, no estoy de acuerdo...'. Pero me empezó a chucear. ¿Para qué?”, siguió luego.