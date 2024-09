Fátima Florez reveló los verdaderos motivos de su ruptura con Milei

Este viernes por la noche emitieron en LAM (América) una entrevista que le hicieron a Fátima Florez en Las Vegas, donde presentó su show. En la nota, la humorista reveló los verdaderos motivos por los que terminó su relación con Javier Milei, con quien salió durante nueve meses.

En abril de este año, el presidente de la Nación anunció el final del vínculo mediante un comunicado que publicó en su cuenta de X (Ex Twitter). Ahora, la capocómica dio más detalles respecto al desenlace del noviazgo.

“Yo creo que las cosas pasan por algo. Él es una persona con un montón de actividades, lleno de compromisos y responsabilidades. Y yo, salvando las distancias, siendo artista también”, dijo.

Asimismo, deslizó que el romance se terminó por la incompatibilidad de agendas con su pareja: “Soy una mujer independiente, toda la vida lo fui. Y quiero seguir siéndolo. Entonces soy muy protagonista. Llevo adelante mi vida, mis viajes. Voy y vengo. Creo que por eso a veces las cosas no pueden darse y está todo bien. Lo que hoy no es mañana puede ser, o no, pero todo esta superbien”.

El comentario sin filtro sobre Yuyito González

Fátima Florez volvió a la Argentina tras un viaje a Estados Unidos y estuvo en los Martín Fierro 2024, donde ganó una estatuilla por mejor labor humorística. En la alfombra azul, la comediante habló del romance de Yuyito González con Javier Milei, su ex, con quien salió durante nueve meses y se separó en abril.

“Estoy muy bien, espectacular. Con toda la energía, el corazón y la líbido puestos en mi carrera que es el gran amor de mi vida. El romance de Milei y Yuyito no me afectó, para nada. Ya no tengo nada que ver yo”, le dijo al periodista de Intrusos (América) Guido Zaffora.

Luego, el cronista le preguntó sobre una entrevista de Amalia con el presidente de la Nación cuando él ya estaba en pareja con Fátima. “¿Y cuándo viste la nota de Yuyo y Milei? Que ella lo tocaba un poquito y él era tu novio...”, consultó. “Hay gente que se dedicó a eso toda la vida”, replicó ella.

Desde el programa de América fueron a buscar la palabra de la exvedette, quien no le dio importancia a los dichos de Florez. “La verdad que tenía reuniones ayer. Y me dediqué a atender esas reuniones que tenía, cosas de trabajo”, comenzó diciendo. Y sentenció: “No me interesa el tema. Chau”.