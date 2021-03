Furioso tweet de Flavia Palmiero contra Germán Martitegui

El martes se vivió se vivió un momento de tensión en MasterChef Celebrity cuando Germán Martitegui le llamó la atención a Flavia Palmiero por no prestar atención. Molesta con lo que salió al aire, la animadora recogió el guante y lo cruzó en redes: “El reto de colegio estuvo de más”.

En la segunda gala de la semana, los participantes debieron deleitar al jurado con platos que tuvieran como ingrediente principal a la yerba mate. Sin embargo, no les resultó nada fácil el desafío de imprimirle el sabor de la infusión a sus preparados. A su turno, Gastón Dalmau pasó al frente donde presentó una crème brûlée que no convenció al jurado más exigente ya que se veía el azúcar: “Nunca puede pasar esto, porque no es un caramelo”.

En ese instante, Martitegui interrumpió la devolución para llamarle la atención a Palmiero que hablaba con sus compañeros en el fondo. “¿Cómo?”, preguntó ella que reconoció que estaba distraída, pero el jurado la cruzó: “Debería prestar más atención”. “Lo escucho, señor”, respondió de mala gana ella, pero Martitegui cerró: “No, ahora ya está”.

Varios portales y programas se hicieron eco del incómodo momento. Por este motivo, al día siguiente la participante usó las redes sociales para cuestionar a chef.

La participante cruzó al jurado tras la emisión de miércoles (Foto: Instagram @flaviapalmiero)

“Señor Germán Martitegui, le tengo respeto, no creo que lo de ayer haya sido con mala onda. Usted sabe que me tomo muy en serio esto. Aprendo y estudio. Responsabilidad ¡Trabajo y soy una señora! El reto de colegio estuvo de más, pero son cosas que pasan en las grabaciones”, escribió Flavia arrobando al jurado en cuestión.

Su tweet no pasó inadvertido en la red social donde las aguas se dividieron: mientras algunos usuarios señalaron que el modo no era correcto, otros opinaron: “Lo dijo con respeto, es muy feo q la persona este hablando al frente y no lo escuchen. ¿Fue un reto de colegio? Será porque su actitud también fue de colegio”.

El otro frente de Germán

Anoche el jurado protagonizó otro momento de tensión, pero esta vez fue con Andrea Rincón. En esta oportunidad los famosos tenían que ingeniárselas para imprimir “sabores de playa” a sus preparaciones.

Pese a que en general las devoluciones fueron positivas, la participante que había presentado unos “pinchos de camarón y salsa agridulce” no soportó las críticas y denunció favoritismo en el certamen. “Siento que con mis platos son más severos que con los demás. Tengo la necesidad de decirlo. Si mañana me voy, lo dije antes de irme. Esto no es en contra de nadie”, lanzó sin filtro.