Guillermina Valdés confirmó su reconciliación con Marcelo Tinelli

En medio de especulaciones sobre una posible reconciliación con Marcelo Tinelli, de quien se separó a finales de junio, Guillermina Valdés utilizó su cuenta de Twitter para referirse al tema y sin dar vueltas confirmó que volvieron a estar juntos.

"Nunca desmentí nuestra reconciliación, porque es un proceso que estamos transitando", escribió la empresaria en en mensaje en la red social.

Asimismo agregó: "Solo comenté que eran muy lejanas las teorías que se estaban manejando con respecto a la realidad. Gracias".

Hace unos días, el periodista Luis Ventura contó en Fantino a la tarde (América) que había un acercamiento entre la modelo y el conductor. Si bien ambos viven en el mismo edificio y suelen visitarse por el hijo que tienen en común, Lorenzo, en el último tiempo estaban viéndose con más frecuencia.

En ese mismo programa invitaron al psicoanalista Luis Gratch que dio una teoría sobre la relación: "Si te vas a reconciliar con alguien tenés que pactar que eso quedó enterrado y no puede ser motivo de reproche".

Al ver esto, Guillermina decidió responder en Twitter y cuestionó lo que pasaron al aire: "No suelo hablar de este tema ni escuchar todo lo que dicen, pero quiero decir que la ciencia ficción llega a lugares insospechados, más en esta cuarentena. Igual no me enojo, nunca".