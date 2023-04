Guillermo Francella recordó sus inicios como periodista: "Me rajaron"

Guillermo Francella brindó una entrevista en la que, además de repasar su trayectoria y hablar de su presente, sorprendió al recordar su faceta menos conocida: sus inicios como periodista.

Al aire de Antes que Nadie (Luzu TV), el actor explicó que no tenía muy definido qué hacer después del colegio y que vio como una opción volcarse al periodismo, mientras probaba suerte en la actuación.

“Yo terminé el secundario y no tenía muy claro qué hacer, no quería entrar en cualquier carrera por entrar y lo único que me gustaba era el teatro”, explicó. Y destacó: “Mis viejos fueron muy gambas y me dijeron 'estudiá teatro, pero buscate algo paralelo para comer'. No sabía qué hacer y me gustaba el periodismo oral, no el escrito, es decir, entrevistar, tener un atril para hablar”.

Fue así que comenzó a estudiar y se desempeñó en la profesión durante un verano. “Trabajé en revista Gente, Alfredo Serra era amigo de un tío mío, fui a hacer la entrevista y me tomaron”. Sin embargo, su estadía no fue muy extensa: “Alfredo se fue de vacaciones, me quedé solo y cuando llegó todo el personal estable, yo no tenía dónde sentarme. Fue medio raro y me rajaron”. Guillermo Francella recordó su paso por el periodismo. (Foto: Captura Luzu)

“Me rajó Jorge de Luján Gutiérrez, que al día de hoy me dice 'Te salvé la vida', y yo le digo 'No, no me salvaste la vida. En ese momento era un pendejo, me hiciste sufrir, iba caminando por Paseo Colón destruido'”, aseguró.

Francella sostuvo que no hubo un motivo para echarlo, pero destacó que ese final precipitado en la comunicación coincidió con sus inicios en la actuación. “No pasó por un tema de conducta ni de inoperancia mía, pero me rajaron y después comenzó esta vida mía”, concluyó el actor, que aseguró que guarda buenos recuerdos de aquella época y que mantiene una buena relación con muchos de sus excolegas.

Guillermo Francella, la historia detrás de la comedia bizarra que inspiró su meme más famoso

La carrera de Guillermo Francella está repleta de éxitos televisivos, teatrales y de la pantalla grande, pero su meme más famoso salió de Extermineitors 3, una comedia bizarra estrenada en 1991 que tiene una historia desopilante.

El meme en cuestión es el que utilizan los futboleros el día posterior a un gran acontecimiento deportivo para expresar su satisfacción por la victoria. A veces, se utiliza la versión original de la película y en otras se elige hacer una recreación. La escena tiene apenas cinco palabras: “Buen día. Hermosa mañana, ¿verdad?”. Guillermo Francella es protagonista de un meme que salió de una comedia bizarra (Foto: Reuters).

Sin ir más lejos, Lautaro Martínez realizó su propia versión del meme el día después de que la Argentina saliera campeona del Mundo en Qatar. Yendo en el micro hacia el aeropuerto, el goleador de Inter mostró sus dotes actorales y tuvo un enorme éxito, dado que el video se viralizó de inmediato.

El propio Francella eligió que lo filmaran mientras hacía de sí mismo, vestido con la camiseta de Racing, para pronunciar la histórica frase la mañana posterior al triunfo de la Academia sobre Boca en Abu Dhabi, el 20 de enero pasado, que significó la obtención de la Supercopa Internacional.

En la escena de la película que inspiró el meme, Guillermo Francella sale a un patio lleno de implementos para hacer pesas luciendo pantalón blanco y una camisa hawaiana muy llamativa. Se coloca los lentes de sol y pone ambas manos en los bolsillos. Mientras hace un movimiento como acomodándose la ropa, pronuncia la frase que quedaría inmortalizada en millones de memes