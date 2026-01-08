El Puma Rodríguez arremetió contra Fernando Carrillo por respaldar a Delcy Rodríguez

José Luis "El Puma" Rodríguez lanzó durísimas críticas contra el actor venezolano Fernando Carrillo luego de que este último manifestara públicamente su respaldo a Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro. El cruce se produjo durante una entrevista televisiva en el programa TN de 20 a 22, donde el cantante no ahorró calificativos para referirse a su compatriota, a quien acusó de defender "lo indefendible" en medio de la profunda crisis política que atraviesa el país caribeño.

El exjurado de La Voz Argentina fue consultado por la periodista Fernanda Alonso sobre las recientes declaraciones de Carrillo, quien reveló haber mantenido una relación sentimental durante tres años con Delcy Rodríguez y aseguró que ella fue "el gran amor de su vida". Además, el actor sostuvo que la actual mandataria interina es "la mujer más leal" que conoció y que, por ese motivo, jamás traicionaría a Nicolás Maduro.

Ante esa consulta, El Puma respondió con tono severo y visiblemente molesto. "Yo escucho todo. Ese muchacho me da pena, me da lástima. Está metido en un pozo del que ya no puede salir", afirmó el cantante, quien agregó que incluso personas de su entorno intentaron advertirle a Carrillo que dejara de hacer declaraciones públicas. "Uno trata de decirle 'ya para de hablar, no hables más, no te hundas más'", expresó.

Las críticas se intensificaron a lo largo de la entrevista. Rodríguez cuestionó la capacidad del actor para sostener su postura política y fue particularmente duro al referirse a su lucidez intelectual. "¿Cómo se le tapa la boca a este muchacho? Pobrecito, nunca fue de un cerebro muy brillante", lanzó. Según el cantante, Carrillo se encuentra atrapado en una dinámica que lo supera y que lo lleva a exponerse mediáticamente sin posibilidad de revertir el daño. "Es algo superior a él. No puede salir de ese foso y lo malo es que lo llaman y empieza a discutir, discutir, discutir", señaló.

En ese contexto, El Puma fue tajante al calificar la defensa pública de Delcy Rodríguez como una "causa perdida". "No puede defender lo indefendible, Dios mío", sostuvo, en referencia a la situación política venezolana y a las denuncias que pesan sobre el chavismo. El cierre de su intervención no fue menos contundente: "Lo lamento por él. Esta muchacha no le da bola tampoco de tanto hablar", disparó, sin medias tintas.

Qué dijo Fernando Carrillo sobre Delcy Rodríguez

Las declaraciones de Carrillo que desataron la polémica se conocieron en las últimas horas, cuando el actor venezolano reveló públicamente que mantuvo una relación amorosa de tres años con Delcy Rodríguez. En una entrevista radial, afirmó que la dirigente chavista fue "el gran amor" de su vida, palabras que rápidamente generaron repercusión tanto en el plano político como en el mediático.

Carrillo también negó que Rodríguez haya traicionado a Nicolás Maduro antes de su captura y defendió su lealtad al chavismo. "La conozco muy bien, fue mi pareja, no hubo traición", aseguró, al responder versiones que circularon tras la asunción de Rodríguez como presidenta interina.

Radicado en México y con 60 años, el actor contó en diálogo con FM Radio Fuego que el vínculo sentimental marcó profundamente su vida personal. En la misma línea, elogió las cualidades personales y políticas de la dirigente. "Es la mujer más inteligente que conocí. A esta edad puedo decir que fue el gran amor de mi vida", afirmó, y destacó su forma de actuar, su compromiso con su entorno y su rol en la política internacional.

El cruce entre dos figuras históricas del espectáculo venezolano volvió a poner en escena la profunda polarización que atraviesa la diáspora del país, donde artistas y referentes públicos se posicionan con dureza frente a la crisis institucional y al futuro político de Venezuela.