Karina Gao, la chef sigue estable y evalúan bajarle la medicación

Karina Gao, la simpática cocinera de Flor de Equipo, vive una verdadera pesadilla luego de que su cuadro de COVID-19 se complicara. Embarazada de 5 meses, fue inducida al coma para que tanto ella como su bebé recibieran oxígeno y el viernes se despedía de sus seguidores con un dramático texto en las redes. “Este va a ser mi último mensaje a esta comunidad hermosa que me acompañó durante cinco años. Les voy a pedir un último favor, recen por mí. Me van a inducir al coma dentro de 15 minutos y no sabemos cuándo voy a despertar. Por favor, recen”, expresó.

Aunque continúa delicada, su último parte médico fue esperanzador. Según compartió el entorno, su cuadro permanece estable y tanto la cocinera como su hijo están oxigenando muy bien. “Pasó una buena noche. Es momento de seguir rezando y enviando buena energía. Cualquier otra novedad, la comunicaremos por este medio. Gracias a todos por el amor y la paciencia”, publicaron en sus redes.

En las últimas horas, un nuevo informe de la clínica llenó de esperanza a sus familiares y amigos que no dejan de rezar por Karina. “El parte médico informó que Kari continúa estable. Si sigue así, es probable que pronto intenten bajar la medicación para ver cómo responde. Dom y los chicos están siendo controlados y sin fiebre. ¡Muchas gracias por la energía y las oraciones! Paciencia”, informaron ayer desde la cuenta de la carismática chef.