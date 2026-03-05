La Corte Suprema rechazó un planteo de Marcelo Corazza en la causa por explotación sexual de menores

La Corte Suprema de Justicia desestimó un planteo presentado por la defensa del productor televisivo y ex ganador de Gran Hermano Marcelo Corazza, acusado de integrar una banda dedicada a la explotación sexual de menores. Con esta decisión, el máximo tribunal dejó firme una resolución judicial que había ampliado su procesamiento y dispuesto su detención.

El fallo representa un paso clave dentro del proceso judicial, que actualmente se desarrolla en instancia de juicio oral. Allí se investigan hechos vinculados con asociación ilícita y trata de personas con fines de explotación sexual, delitos que, según la acusación fiscal, habrían sido cometidos durante más de dos décadas en distintas jurisdicciones del país.

La decisión del máximo tribunal

La resolución fue adoptada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes declararon inadmisible el recurso extraordinario en queja presentado por la defensa del imputado.

El planteo había sido presentado luego de que la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional ampliara el procesamiento de Corazza, modificara la calificación legal en su contra y ordenara su detención.

La estrategia de la defensa se apoyaba en cuestionar la validez de esa resolución judicial. Según el argumento presentado, el fallo presentaba "arbitrariedad", y el acusado era completamente ajeno a los hechos investigados.

Sin embargo, ese planteo ya había sido rechazado previamente por la Cámara Nacional de Casación Penal, lo que llevó a los abogados del imputado a recurrir ante la Corte Suprema mediante un recurso extraordinario en queja.

El máximo tribunal decidió finalmente desestimarlo aplicando el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, mecanismo que permite rechazar recursos extraordinarios cuando la Corte considera que no corresponde su tratamiento.

Como consecuencia de esta decisión, quedó firme la resolución judicial que había ampliado el procesamiento de Corazza y dispuesto su detención.

Un juicio oral en marcha

Mientras se resolvían estos planteos procesales, la causa avanzó hacia su instancia central. Actualmente, el Tribunal Oral Federal 3 de la Ciudad de Buenos Aires lleva adelante el juicio oral contra Corazza y otros cuatro acusados.

El tribunal está integrado por los jueces:

Andrés Basso

Javier Ríos

Fernando Machado Peloni

En ese ámbito se analizan las pruebas reunidas durante la investigación y se escuchan los testimonios vinculados con una presunta organización criminal dedicada a la captación y explotación sexual de adolescentes.

La acusación fiscal

De acuerdo con la acusación formulada por los fiscales Carlos Rívolo y Alejandra Mángano, la organización reclutaba adolescentes varones menores de edad con el objetivo de someterlos a prácticas sexuales, abusarlos y explotarlos sexualmente.

La hipótesis del Ministerio Público Fiscal sostiene que los integrantes de la red captaban a las víctimas y las obligaban a participar en situaciones de explotación sexual.

Entre los aspectos centrales de la investigación se destacan:

Reclutamiento de adolescentes varones menores de edad

Forzamiento a prácticas sexuales

Abusos y explotación sexual

Actuación coordinada de varios integrantes dentro de una organización

Los fiscales consideran que estas conductas encuadran en los delitos de asociación ilícita y trata de personas con fines de explotación sexual, figuras penales de alta gravedad dentro del sistema judicial argentino.

Los acusados y la estructura investigada

En el expediente judicial se señaló como presunto jefe de la banda a Francisco Rolando Angelotti.

Según la acusación, la estructura estaba integrada además por:

Marcelo Corazza

Ignacio Mermet

Fernando Charpenet

Leandro Aguiar

Todos ellos fueron imputados como integrantes de la organización que, de acuerdo con la investigación, habría operado durante varios años en distintas regiones del país.

Una investigación que abarca más de dos décadas

La causa analiza hechos que habrían ocurrido en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Misiones.

El período investigado es particularmente extenso: desde 1999 hasta marzo de 2023.

Este amplio marco temporal forma parte del análisis judicial que intenta determinar la posible continuidad y estructura de la organización investigada.

El origen de la causa

La investigación se inició el 24 de octubre de 2022 a partir de una denuncia presentada ante la PROTEX, la fiscalía especializada en trata de personas.

A partir de esa presentación, se abrió el expediente que derivó en una serie de medidas judiciales, recolección de pruebas y detenciones que finalmente condujeron al proceso oral actualmente en curso.

Las detenciones de Corazza

El proceso judicial incluyó varias decisiones respecto de la situación procesal de Corazza.

El productor televisivo fue detenido por primera vez el 20 de marzo de 2023. Sin embargo, en abril de ese mismo año recuperó la libertad debido al tipo de calificación penal vigente en ese momento.

La situación cambió semanas más tarde. El 31 de mayo de 2023, tras una decisión de la Cámara de Apelaciones, fue nuevamente arrestado.

Posteriormente fue trasladado al penal de Ezeiza, donde permaneció detenido hasta noviembre de 2023, momento en el cual la causa ya se tramitaba en el fuero federal.

Un proceso judicial en su etapa decisiva

Con el rechazo del planteo presentado ante la Corte Suprema, el expediente continúa su curso dentro del juicio oral que se desarrolla en el Tribunal Oral Federal 3.

En ese escenario judicial se definirán las responsabilidades penales de los acusados en relación con la presunta organización dedicada a la explotación sexual de menores, un caso que se extiende por más de dos décadas de hechos investigados y que se originó a partir de una denuncia presentada en 2022 ante la fiscalía especializada en trata de personas.