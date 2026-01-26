La Maza: de Catamarca a los Gardel

En una fecha que marca un antes y un después para la cultura regional, la banda de rock catamarqueña La Maza ha logrado un hito sin precedentes en su carrera. El grupo recibió hoy los certificados que oficializan sus dos postulaciones a los Premios Gardel por obras de su autoría, el reconocimiento más elevado de la industria musical en la Argentina. Este anuncio no solo jerarquiza su catálogo artístico, sino que posiciona al rock provincial en la vidriera más importante del país.

La noticia llega en un momento de altísima actividad para la formación, coincidiendo exactamente con su participación estelar en el Andalgalá Rock Fest 2026. La banda, que se ha consolidado como un referente ineludible de la escena, será la responsable de dar inicio al festival en uno de los escenarios más imponentes de la región, uniendo el prestigio de los galardones nacionales con el contacto directo con su público.

Un legado de 28 años en el rock nacional

El reconocimiento de los Premios Gardel es el resultado de un camino de perseverancia y profesionalismo. Con 28 años de trayectoria recorriendo escenarios locales y nacionales, La Maza ha sabido mantener una identidad sonora inalterable y una capacidad creativa que hoy es validada por sus pares y por la industria.

Haber obtenido estas postulaciones por obras de su propia autoría subraya la capacidad del grupo para generar contenidos originales de exportación. Tras casi tres décadas de trabajo ininterrumpido, los músicos celebraron con entusiasmo este aval institucional, que llega justo cuando se disponen a protagonizar uno de los encuentros musicales más grandes del año en el interior provincial.

La cita para el encuentro con sus seguidores es hoy a las 19:30 horas, momento en el que La Maza estará a cargo de la apertura del Andalgalá Rock Fest 2026. El epicentro de esta descarga de energía será el emblemático "Fuerte de Andalgalá", un sitio histórico que hoy se viste de gala para recibir a los máximos exponentes del género.

La banda llega a este escenario con el impulso anímico que significa estar en la carrera por un Gardel, lo que convierte a esta presentación en una verdadera fiesta de celebración. Los integrantes del grupo destacaron la emoción de poder compartir este presente profesional en un escenario tan significativo para los catamarqueños, reafirmando su vínculo indisoluble con sus raíces.

Compañeros de cartelera: la élite del rock

La magnitud del festival se refleja en una cartelera de primer nivel, donde los catamarqueños compartirán el escenario con artistas de renombre internacional. La Maza dividirá la jornada con figuras icónicas de la música argentina, tales como: Bersuit Vergarabat, Los Típitos y Kapanga

Integrar esta grilla de artistas consagrados es una muestra clara del estatus que la banda ha sabido construir. Para los músicos, compartir cartel con estas agrupaciones el mismo día en que reciben sus diplomas de postulación a los Gardel, representa la consolidación definitiva de su carrera profesional.

El punto de mayor relevancia en este logro es el origen de las obras postuladas. Al ser composiciones propias, se reconoce el valor intelectual y artístico de los integrantes de La Maza. Este hecho potencia la relevancia de su show de apertura hoy a las 19:30, donde el público podrá disfrutar de las canciones que hoy compiten por el galardón más codiciado del país.

Con 28 años de ruta y el respaldo de la industria nacional, la banda se encamina a una noche épica en el Fuerte de Andalgalá. El rock de Catamarca, de la mano de La Maza, vive hoy su jornada de gloria, proyectándose con fuerza desde los escenarios locales hacia la historia grande de la música argentina.