La reacción de Palito Ortega cuando le preguntaron por la mujer que dice ser su hija

Palito Ortega rompió el silencio e hizo referencia al reclamo de Rosa, la mujer tucumana que dice ser su hija. En diálogo con A la Tarde (América), el cantante dio su versión de los hechos y aclaró que se hizo el estudio correspondiente para intentar esclarecer la situación. “Ya me hice el ADN en su momento. Ya está, ya pasó”, sostuvo.

La versión del intérprete de “Corazón contento” es la misma que había deslizado hace algunas semanas Ana Rosenfeld, su abogada. Según la letrada, el artista se realizó el estudio de ADN correspondiente en 2004 y dio negativo. Un dato que fue desmentido inmediatamente por la mujer que busca conocer su identidad.

Legalmente, Rosa es hija de Juan Ortega, hermano de Palito. Oriunda de Tucumán, tiene 61 años y sostiene que no se detendrá hasta que se sepa la verdad. “Voy a aclarar algunas cositas: al estudio de ADN, que se hizo fuera de la Justicia, fue la doctora Ana Rosenfeld, mi mamá y mi papá. No es verdad que fue Ramón”, precisó días atrás en el programa conducido por Karina Mazzocco.

Además, sobre este reclamo que ya lleva 22 años, remarcó: “Vamos a hablar con la verdad, que la abogada no mienta, jamás Palito se hizo un ADN conmigo. Estoy harta de tantas humillaciones”.

La reacción de Julieta Ortega cuando le preguntaron sobre la supuesta hija no reconocida de Palito

Ante la noticia de que su padre podría tener una hija no reconocida, Julieta Ortega se mostró muy empática con su supuesta media hermana. “Yo no voy a desmentir nunca a esta mujer, porque ella va por su verdad. Lo único que hice fue hablar con mi familia y nuestra abogada”, manifestó la actriz en un mensaje que le envió a Débora D'Amato al aire de A la Tarde (América).

Tras reproducir esas palabras, la periodista contó cuál es la versión del Clan Ortega: “En el 99, cuando él estaba muy metido en la política, le pareció que lo mejor era hacerse un estudio ante la insistencia de Rosa. Era tanto por el camino que él estaba encarando como por una cuestión de derecho a la identidad. Fueron al Hospital de Clínicas, por vía judicial, y dio negativo”.