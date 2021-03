Marcelo Tinelli ya tiene fecha de regreso con ShowMatch

La vuelta de Marcelo Tinelli a la televisión está cada vez más cerca y, en las últimas semanas, el conductor fue soltando algunas pistas acerca de cómo será ShowMatch en 2021. Hasta ahora, se sabe que seguirá en la pantalla de ElTrece y que no estará el clásico Bailando, sino que habrá una mezcla de humor con un nuevo formato: La Academia, una combinación entre baile, acrobacia, canto y artes plásticas.

Este miércoles se supo que los integrantes del jurado de este nuevo reality de talento serán Ángel de Brito, Carolina Pampita Ardohain, Jimena Barón y Hernán Piquín, quién aún no tiene cerrado su contrato. En las últimas horas, en tanto, el conductor de Los Ángeles de la Mañana activó en sus Instagram Stories la sección #AngelResponde, en la que responde a las preguntas de sus seguidores. Y alguien le consultó: '¿Cuándo empieza Tinelli?'. ¿Su respuesta? “19?, puso. Semanas atrás, Marcelo había contado que su vuelta sería en abril. De esta manera, la primera emisión del ciclo sería el lunes 19 de abril.

En otra de las preguntas, le consultaron a De Brito: “¿Hay 10 confirmados para La Academia?”. Y contestó que ya están cerradas las participaciones de Flor Vigna, Karina La Princesita, Agustín “Cachete” Sierra, Viviana Saccone, el Tucu López y Sofía “Jujuy” Jiménez. “Y ya contaré más”, cerró de manera enigmática y reconociendo que la producción del programa tiene a más famosos en la mira.

Previamente, De Brito había dado otras pistas del nuevo reality que calentará la pantalla de ElTrece: “Olvídense del Bailando tradicional: va a haber humor, musicales y una academia. Se llama La Academia porque ShowMatch este año va a tener a los participantes y el jurado, de tres miembros”, introdujo antes de que se supiera la intención de sumar a Piquín.

“La Academia no tiene que ver estrictamente con lo musical, no es principalmente cantar. No sólo van a bailar, sino que van a haber para los participantes desafíos permanentes en cada gala de baile, de canto, de distintas disciplinas artísticas, va a haber de todo”, agregó Ángel. Y cerró: “No todo el mundo puede participar porque tiene que tener un apto físico, porque va a tener mucho requerimiento físico que ya van a ir viendo a partir de los 'Súper ritmos' que van a haber. Pueden bailar arriba del agua, en una plataforma. Se va a bailar en parejas, con invitados, con grupos. Porque, además, los nuevos estudios que mostró Marcelo en sus redes no sólo tienen parque, sino que hay una calle donde se van a producir distintos ritmos”.

Esta semana Pampita también habló de la vuelta de ShowMatch y confirmó su presencia en el jurado de La Academia: “En 2020 no se pudo hacer, así que este año tenemos todos muchas más fuerzas y más ganas, porque lo extrañamos todo el año pasado”, dijo. También reveló algunos aspectos sobre la relación que tiene con sus compañeros de jurado: “¡Nos llevamos re bien! Ya tenemos nuestro chat, que lo creó Ángel y se llama 'La Locademia'. Ya estamos conectados y seguramente iremos a comer juntos porque está buena la química del grupo, a pesar de que todos tenemos distintas opiniones a la hora de evaluar”, describió.

“A Hernán lo quiero mucho, tuve la oportunidad de bailar con él y fue un orgullo. Ahí lo pude conocer un poco más. Es un encanto, súper profesional. No sé cómo va a ser a la hora de evaluar: capaz que va a ser el más rígido porque es el que más sabe de técnica”, dijo sobre Piquín. En tanto, tuvo otras palabras elogiosas para con Barón: “Jimena me encanta, es una bomba atómica y teníamos ganas de verla nuevamente, que el año pasado estuvo tranqui. Así que va a sorprender”, cerró Pampita.