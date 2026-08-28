Maxi López volvió a cruzar a Mauro Icardi por sus dichos contra Benjamín Vicuña

El exjugador Maxi López se sumó a la polémica por el cruce que tiene como protagonistas a Mauro Icardi y Benjamín Vicuña, luego de que el actor hablara sobre sus hijos en PH: Podemos hablar y el futbolista lo tratara de hipócrita.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el exparticipante de MasterChef Celebrity volvió a poner el foco sobre los hijos de ambos, quienes son las verdaderas víctimas del conflicto mediático.

"Qué sé yo. A mí me parece tan raro todo. Estaría bueno que algunos piensen en los chicos", opinó López en diálogo con Intrusos (América TV).

En ese sentido, Maxi López se puso en el lugar de los protagonistas, pero prefirió mantenerse alejado del conflicto: "A mí me ha pasado y sé todo lo que está pasando —Benjamín Vicuña— en este momento y todas esas cosas, pero me mantengo al margen de eso también porque no me interesa".

El exjugador, que no es ajeno al escándalo mediático, destacó la importancia del buen diálogo entre los padres y del poder separar sus problemas internos: "Gracias a Dios son momentos que ya quedaron bien, bien lejos. Ahora tengo la posibilidad de pasar tiempo con mis hijos. Tengo una buena relación con Solange —Wanda Nara— y metiéndole toda la energía a eso".

Pese a haber mantenido un conflicto durante años con la madre de sus hijos, agradeció poder haber dejado sus problemas atrás: "No vuelvo para atrás porque en realidad no fueron momentos felices y hoy podemos meter toda la energía en lo que necesitan mis hijos, y me quedo con eso".

En otra parte de la entrevista, López reaccionó a los nuevos participantes confirmados de MasterChef Celebrity, entre ellos el cantante y ex de Wanda Nara, L-Gante: "Tengo buena onda con Elián. Me parece que es un buen personaje, no sé si cocina bien o no. Eso es un show y tienen que disfrutarlo".

Además, opinó sobre el ofrecimiento a su pareja Daniela Christiansson de un lugar en el reality: "Wanda también pidió que estuviera mi mujer", recordó.

"Lo estuvimos charlando, pero cuando venga al país vamos a ver qué energía tiene. Ella cocina bien, pero hay que ver si tiene ganas de trabajar. Lando todavía es chiquito, requiere de tiempo, y la verdad es un formato que requiere mucho en sí", sostuvo.