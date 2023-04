Meryl Streep ganó el Premio Princesa de Asturias de las Artes

Meryl Streep, la actriz estadounidense de 73 años, fue reconocida hoy con el premio Princesa de Asturias de Artes por su trayectoria de cinco décadas tanto sobre las tablas como frente a las pantallas. La intérprete suma así este reconocimiento a los ya obtenidos a lo largo de su carrera: tres Oscar, varios Emmy, SAG, Bafta, un Donostia del Festival de San Sebastián y de Cannes, además de nominaciones a los Tony y a los Grammy.

El galardón de Artes de los Premios Princesa de Asturias se concede a “la labor de creación, cultivo y perfeccionamiento de la cinematografía, el teatro, la danza, la música, la fotografía, la pintura, la escultura, la arquitectura y otras manifestaciones artísticas”.

Cada reconocimiento está dotado con una escultura de Joan Miró, un diploma, una insignia y 55.000 dólares.

El premio a las Artes es uno de los ocho que reparte anualmente la Fundación Princesa de Asturias; en los próximos días se darán a conocer los ganadores de las demás categorías, incluyendo Comunicación, Ciencia o Deportes. La ceremonia de entrega se celebrará en octubre en Oviedo, una ciudad del norte de España.

Las bailaoras de flamenco Carmen Linares y María Pagés ganaron el premio Princesa de Asturias a las Artes el año pasado. Entre los galardonados en otras ediciones se encuentran el director inglés Peter Brook y los cineastas estadounidenses Martin Scorsese y Francis Ford Coppola.

La carrera de Streep

Nacida en Nueva Jersey, Streep debutó en teatro en 1971 con The Playboy of Seville y tras ello fue parte de la serie Holocausto (1978). Alcanzó la fama con sus papeles en la gran pantalla, donde desde hace cincuenta años interpreta tanto dramas como comedias e incluso musicales, como Mamma Mia!.

La actriz, protagonista de películas como Los puentes de Madison y El diablo viste a la moda, fue nominada en 21 oportunidades al máximo galardón de la industria del cine de Hollywood, el Oscar, y tres son los que efectivamente obtuvo.

Dustin Hoffman y Meryl Streep en Kramer vs. KramerArchivo

Streep fue reconocida con un Oscar por primera vez en 1980, gracias a su trabajo en el drama Kramer vs. Kramer, donde tuvo uno de sus primeros protagónicos. En 1983, lo ganó por su actuación en La decisión de Sophie. En ese film, interpretó de forma muy auténtica a una mujer polaca sobreviviente del Holocausto, que se encuentra ante un desgarrador dilema como madre. En 2012, obtuvo uno nuevamente con La dama de hierro, donde se puso en la piel de la exprimera ministra británica, Margaret Thatcher.

La dama de hierro

Además, fue premiada con ocho Globos de Oro, galardón en el que fue nominada 32 veces; dos BAFTA y tres Emmy. Películas como África mía (1985) y Un grito en la oscuridad (1988), por la que fue premiada en Cannes, son algunas de sus mejores interpretaciones de los 80.

Algunos de sus últimos trabajos son Florence Foster Jenkins (2016); The Post (2017); Mujercitas (2019); Déjales hablar (2020) y No mires arriba (2021).

Streep además es filántropa y está comprometida con la defensa de los derechos de la mujer y de la igualdad de género. También fue miembro del consejo asesor de la organización Equality Now y en 2018 participó en el documental This Changes Everything, sobre la discriminación de género en Hollywood.

Miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y las Letras y Comendadora de la Orden de las Artes y las Letras de Francia, la actriz recibió numerosos premios honoríficos como el César (Francia, 2003), el Donostia del Festival de San Sebastián (España, 2008), el Oso de Oro del Festival de Berlín (Alemania, 2012), el Stanley Kubrick Britannia (Reino Unido, 2015) y el Cecil B. DeMille (EE. UU., 2017), entre otros. También fue galardonada con las medallas Nacional de las Artes 2010 y Presidencial de la Libertad 2014.