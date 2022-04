More Rial anunció que está embarazada: Mi papá quedó shockeado por la noticia

Después de que el rumor se instalara hace algunos días, More Rial confirmó que está embarazada. La mediática conversó con LAM (América) y reveló que está esperando un hijo junto a su pareja “El Maxi”. “Estoy con bastantes náuseas y, al tener hecho un bypass, son como más fuertes”, aseguró la influencer en diálogo con Ángel de Brito.

La pareja se enteró de la noticia este fin de semana, pero esperó un tiempo prudencial para hacerlo público. “Empecé a sentirme un poco mal, con muchos vómitos. Por eso, Maxi me dijo que me haga un Evatest. Pensé que no iba a dar positivo, era todo muy reciente”, relató ella.

Apenas se enteró de que estaba en la “dulce espera”, ella quiso que el primero enterarse sea Jorge Rial. “Mi papá se lo tomó bien. Fue un poco shockeante, porque es un bebé que viene en camino. Pero es una buena noticia, estamos muy bien en Córdoba”, indicó.

Por otra parte, la mediática -que ya es madre Francesco, de 3 años, fruto de su amor con Facundo Ambrosioni- dijo que todo su entorno le dice que su bebé “va a ser una nena”.

Así se enteró Jorge Rial de que More Rial está embarazada

A pesar de que More Rial tenía planeado contarle a Jorge de que estaba esperando su segundo hijo, otro integrante de su familia le ganó de mano. “Mi papá quedó como shockeado. El problema es que yo no se lo pude contar”, señaló al comienzo de la anécdota.

Y completó: “Antes yo le había contado a mi hijo Francesco. Le dije 'mamá tiene un bebé en la panza'. Y bueno... fue y le dijo 'Tatita, mamita tiene un bebé en la panza'. Mi papá me miró y me preguntó si era mentira. Ahí le conté que era verdad. Fue todo muy rápido”.

Quién es “El Maxi”, el novio de Morena Rial

More Rial contó que conoció a su novio El Maxi a través de Instagram y que después de algunas charlas empezaron a frecuentar los mismos lugares. “Salimos un montón de veces”, manifestó en diálogo con A la Tarde (América).

Maximiliano Bertorello, mejor conocido como “El Maxi”, es un artista, de 26 años, y tiene una hija de 9 años. En las redes sociales se presenta como “cantante de cuarteto” y recientemente lanzó su primer material discográfico: “Brillando”.

Para quienes estén interesados en escuchar sus canciones, ya advirtió que su mayor influencia es La Mona Jiménez. A la hora de definir cuál es su meta, no anduvo con vueltas: “Que las personas puedan disfrutar de mi música”.